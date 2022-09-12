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12 сентября 22, 20:14
Про "темну сторону" кави: кому з нею бути обережним
Чи є у кави негативний вплив на серце і судини розповіли лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram.
Встановлено, що для дорослих допустимий максимум – 400 мг кофеїну в день і не більше 200 мг за один прийом.
Що станеться, якщо споживати більше?
Кофеїн є потужним визволителем катехоламінів (норадреналіну і, в меншій мірі, адреналіну) – гормонів, що відповідають за стимулюючу дію на наш організм. Це може привести до відчуття нервозності, дратівливості або тривоги, прискореного серцебиття і проблем зі сном.
Дослідження останніх років мають спірні дані про вплив вживання кофеїну на стан серця і судин. Хоча доведено, що вживання кави може підвищувати артеріальний тиск і прискорювати серцебиття, але зазвичай ці ефекти швидко проходять.
Також останні дослідження спростували, що стимулююча дія кофеїну підвищує ризик виникнення порушень ритму серця – аритмій.
Це не означає, що кофеїн не може викликати значних серцевих симптомів.
Тож людям із серцево-судинними захворюваннями і високою чутливістю до кофеїну слід бути обачними і не перевищувати рекомендовані норми.
До речі, наш організм може адаптуватися до впливу кофеїну.
Тому здорові люди, які регулярно п'ють каву, навряд чи будуть відчувати такі симптоми, як прискорене серцебиття.
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Додамо також, перед цим медики розповіли, в які години пити каву не слід
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Джерело: rbc.ua