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12 сентября 22, 20:14
Про "темну сторону" кави: кому з нею бути обережним
Кофе
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Дуже багато хто з нас обожнюють каву. Між іншим, кофеїн - це одна з найбільш досліджуваних дієтичних добавок.
Чи є у кави негативний вплив на серце і судини розповіли лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram.

Встановлено, що для дорослих допустимий максимум – 400 мг кофеїну в день і не більше 200 мг за один прийом.

Що станеться, якщо споживати більше?

Кофеїн є потужним визволителем катехоламінів (норадреналіну і, в меншій мірі, адреналіну) – гормонів, що відповідають за стимулюючу дію на наш організм. Це може привести до відчуття нервозності, дратівливості або тривоги, прискореного серцебиття і проблем зі сном.

Дослідження останніх років мають спірні дані про вплив вживання кофеїну на стан серця і судин. Хоча доведено, що вживання кави може підвищувати артеріальний тиск і прискорювати серцебиття, але зазвичай ці ефекти швидко проходять.

Також останні дослідження спростували, що стимулююча дія кофеїну підвищує ризик виникнення порушень ритму серця – аритмій.

Це не означає, що кофеїн не може викликати значних серцевих симптомів.

Тож людям із серцево-судинними захворюваннями і високою чутливістю до кофеїну слід бути обачними і не перевищувати рекомендовані норми.

До речі, наш організм може адаптуватися до впливу кофеїну.

Тому здорові люди, які регулярно п'ють каву, навряд чи будуть відчувати такі симптоми, як прискорене серцебиття.


Додамо також, перед цим медики розповіли, в які години пити каву не слід


Джерело: rbc.ua
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