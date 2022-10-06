Що робити, коли крутиться в голові. Радить неврологиня

Головокруття чи запаморочення – у чому різниця





Головокруття – відчуття, коли здається, що предмети обертаються навколо вас або ви – навколо предметів. Вектор обертання може бути різним – по горизонталі або вертикалі.





"Якщо все пливе перед очима в конкретну сторону, це головокруття – дивні ігри нашого вестибулярного апарату", – стверджує неврологиня.





Додаткові, але необов’язкові симптоми: нудота, блювання, головний біль, порушення зору (мушки чи зірочки перед очима).





Запаморочення – відчуття нестійкості та провалення. Підлога здається ватною. Відчуття – ніби ви втрачаєте свідомість.





Додаткові, але необов’язкові симптоми: високий тиск, нудота, блювання, оніміння тіла, порушення рухливості та мови, нечіткість зору.





Чому виникає головокруття





Поширена причина – доброякісне пароксизмальне позиційне головокруття (ДППГ). Виникає, коли людина різко змінює положення. Наприклад, ви раптово встали з ліжка і відчули, ніби кімната обертається навколо вас.





ДППГ триває до 1 хв і минає самостійно.





"За ці спецефекти відповідає вестибулярний апарат, який розташований у внутрішньому вусі. Апарат має рецептори – волоскові клітини, які омиваються рідиною. Коли рідина рухається, волоскові клітини зміщуються. Так мозок розуміє, що людина рухається, отже, треба утримати рівновагу", – пояснює Олександра.





Проте інколи в рідині формуються кришталики солі – отоліти. Їхній хаотичний рух подразнює рецептори. Мозок отримує інформацію про рух людини, що не є дійсністю.





Результат – людина відчуває головокруття. Тільки-но отоліти відходять від рецепторів, неприємне відчуття минає.





Серед інших потенційних причин головокруття:





- гострий інсульт – зазвичай виникає у літніх людей, які мають артеріальну гіпертензію, цукровий діабет або атеросклероз. За таких ознак слід негайно викликати швидку;





- пухлини;





- інфекції;





- деякі хвороби нервової системи (розсіяний склероз);





- вестибулярна мігрень;





- деякі епілептичні напади. Головокруття може бути передвісником нападу.





Що робити під час головокруття





Залежить від причини, стверджує неврологиня. Найчастіше людина інстинктивно шукає положення тіла, у якому неприємне відчуття зникне. Це допоможе, якщо у вас ДППГ. Проте зміна положення не спрацює, якщо вестибулярний апарат уражений.





"Якщо головокруття стає постійним, супроводжується нудотою, блюванням та головним болем, викликайте швидку. Поки чекаєте – поміряйте тиск. Якщо тиск підвищений, а ваш лікар рекомендував ліки для корегування гіпертонічного кризу, скористайтесь ними. За відсутності медикаментів – нічого самостійно не робіть. Інколи підвищення тиску – захисна реакція організму", – радить Олександра.





Якщо додаткових симптомів немає, але головокруття час від часу виникає, якнайшвидше зверніться до невролога. Він допоможе встановити діагноз. Наприклад, під час ДППГ лікарі радять виконувати спеціальні вправи Брандта тричі на добу.





"Вони допомагають кришталикам вийти, відповідно – уникнути подразнення рецепторів вестибулярного апарату. Протягом прийому лікар може повернути вашу голову в різні сторони, що також допоможе ліквідувати подразнення", – пояснює неврологиня. І додає: "Часто лікарі рекомендують препарати, які блокують функцію вестибулярного апарату і покращують кровообіг. Та насправді ліків проти ДППГ не існує".





Для профілактики головокруття:





- пийте достатньо рідини. Адже це відчуття може виникати, коли людина зневоднена.





- регулярно виконуйте гімнастику, особливу увагу приділяйте шиї, плечам та надпліччям. Під час обертання голови збільшується вірогідність самостійного виходу кришталика.





Чому виникає запаморочення





Існує багато причин. Більшість із них не пов’язані з неврологією:





- кардіологічні проблеми, зокрема порушення ритму серцебиття. Саме це найчастіше провокує запаморочення.





- анемія – прихований дефіцит заліза, який частіше зустрічається у жінок. Окрім запаморочення, існують інші симптоми: сухість шкіри, випадіння волосся, порушення уваги та концентрації.





- порушення обмінних процесів: цукровий діабет, погіршення роботи щитоподібної залози.





- разове зловживання алкоголем. Але коли міцного напою занадто багато, то може виникнути головокруття – результат токсичної дії алкоголю на вестибулярний апарат.





- інфекційні захворювання та висока температура.





- порушення функцій шлунково-кишкового тракту.





- відсутність режиму сну та балансу робота-відпочинок.





"Запаморочення було популярною скаргою після 24 лютого. Люди сиділи у бомбосховищах без відповідного доступу до кисню, сонячного світла та харчування. Окрім того, мали високий рівень стресу", – додає Олександра.





Що робити у разі запаморочення





Якщо ви стоїте або різко встали, потрібно сісти. Обов’язково знайдіть доступ до свіжого повітря, наприклад, відкрийте вікна в кімнаті.





"Якщо запаморочення супроводжується пітливістю та тремором, випийте міцний чай із цукром. Можливо, запаморочення – результат зниження рівня глюкози. Якщо є відчуття нестачі повітря, використайте засіб з рефлекторною дією. Зазвичай вони містять ефіри бромізовалеріанової кислоти. Немає – скористайтесь м’ятними краплями, спрей для ротової порожнини чи інтенсивну гумку з ментолом", – радить неврологиня.





Прослідкуйте, коли з’являється запаморочення і що може його спровокувати. Визначення причини допомагає ліквідувати проблему.

Якщо це відчуття постійно турбує – зверніться до лікаря. Запаморочення може вказувати на проблеми, пов’язані з різними системами організму.





Для профілактики запаморочень:





- регулюйте вологість та температуру в приміщенні, спекотне середовище провокуватиме дискомфорт.





- дотримуйтесь збалансованого харчування;





- пийте достатньо води;





- дотримуйтесь режиму та гігієни сну;





- відмовтесь від паління та алкоголю;





- врівноважте години роботи та відпочинку;





- дотримуйтесь регулярної фізактивності.



