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9 октября 22, 10:05
Землю накриють дві магнітні бурі у жовтні: названі дати
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Наприкінці жовтня нашу планету накриють ще дві магнітні бурі

Наприкінці жовтня нашу планету накриють ще дві магнітні бурі, через що може виникнути головний біль та погане самопочуття загалом.

В жовтні передбачається три слабкі магнітні бурі. Одна з них вже пройшла 1 числа.

Ще дві відбудуться 29 та 30 жовтня. Бурі будуть слабкими, але варто у ці дні попіклуватися про самопочуття та свій емоційний стан.

Фото: vikna.tv

Рекомендації для зниження негативного впливу магнітних бур:

- повноцінний сон у наступні дні (7-9 годин);
- нормальний режим дня;
- піші прогулянки на свіжому повітрі; 
- відмова від шкідливої їжі, важкої, солоної та гострої, зниження вживання кави, цигарок, спиртного та енергетиків; 
- потрібно пити багато води, трав'яного чаю;
- приймати вранці контрастний душ, увечері – розслаблюючу ванну;
- не вступати у конфлікти, знизити фізичні та психологічні навантаження; 
- замінити заняття у спортзалі басейном; 
- особам із хронічними захворюваннями слід більше відпочивати та мати поруч необхідні медикаменти.
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