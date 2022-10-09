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9 октября 22, 10:05
Землю накриють дві магнітні бурі у жовтні: названі дати
Наприкінці жовтня нашу планету накриють ще дві магнітні бурі, через що може виникнути головний біль та погане самопочуття загалом.
В жовтні передбачається три слабкі магнітні бурі. Одна з них вже пройшла 1 числа.
Ще дві відбудуться 29 та 30 жовтня. Бурі будуть слабкими, але варто у ці дні попіклуватися про самопочуття та свій емоційний стан.
Фото: vikna.tv
Рекомендації для зниження негативного впливу магнітних бур:- повноцінний сон у наступні дні (7-9 годин);
- нормальний режим дня;
- піші прогулянки на свіжому повітрі;
- відмова від шкідливої їжі, важкої, солоної та гострої, зниження вживання кави, цигарок, спиртного та енергетиків;
- потрібно пити багато води, трав'яного чаю;
- приймати вранці контрастний душ, увечері – розслаблюючу ванну;
- не вступати у конфлікти, знизити фізичні та психологічні навантаження;
- замінити заняття у спортзалі басейном;
- особам із хронічними захворюваннями слід більше відпочивати та мати поруч необхідні медикаменти.