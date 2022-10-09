Землю накриють дві магнітні бурі у жовтні: названі дати

Наприкінці жовтня нашу планету накриють ще дві магнітні бурі, через що може виникнути головний біль та погане самопочуття загалом.

В жовтні передбачається три слабкі магнітні бурі. Одна з них вже пройшла 1 числа.

Ще дві відбудуться 29 та 30 жовтня. Бурі будуть слабкими, але варто у ці дні попіклуватися про самопочуття та свій емоційний стан.

Фото: vikna.tv

Рекомендації для зниження негативного впливу магнітних бур:

- нормальний режим дня;

- піші прогулянки на свіжому повітрі;

- відмова від шкідливої їжі, важкої, солоної та гострої, зниження вживання кави, цигарок, спиртного та енергетиків;

- потрібно пити багато води, трав'яного чаю;

- приймати вранці контрастний душ, увечері – розслаблюючу ванну;

- не вступати у конфлікти, знизити фізичні та психологічні навантаження;

- замінити заняття у спортзалі басейном;

- особам із хронічними захворюваннями слід більше відпочивати та мати поруч необхідні медикаменти.