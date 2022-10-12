Список продуктов, которые могут окрашивать зубы

Сияющая белизна улыбки – мечта большинства людей. Поэтому важно понимать, как сохранить красоту зубного ряда и избежать окрашивания зубов.





Изменение цвета зубных тканей зависит не только от соблюдения правил гигиены полости рта. Ваши зубы могут потемнеть после употребления ярко окрашенных продуктов питания.





Необходимо знать, как контролировать свой рацион и при любом изменении цвета зубов принимать соответствующие меры.





Давайте разберемся, от каких продуктов темнеют зубы.





Что такое окрашивание зубов?





Окрашивание – это изменение цвета, оттенка или прозрачности зубных тканей, которое бывает двух типов:





- внешнее – вызывается внешним агентом (еда или напитки). Продукты питания обычно окрашивают зубную эмаль в оттенки желтого и коричневого цветов. Потемнение может быть сплошным или в виде пятен;





- внутреннее – вызывается гормональными нарушениями в организме или наследственной предрасположенностью (темнеет дентин).

Мы рассмотрим только внешние факторы, влияющие на цвет зубной эмали, а также выясним, какие продукты красят пломбы и ухудшают эстетику улыбки.





Продукты, которые окрашивают эмаль





Изменение цвета зубных тканей, вызванное продуктами питания, в некоторых случаях устраняется легко. Но иногда для этого нужно приложить много усилий.





Даже при условии регулярного выполнения всех гигиенических процедур по уходу за полостью рта, на зубной поверхности могут накапливаться пятна от еды и напитков.





Давайте уточним, какие продукты следует употреблять с осторожностью.





Фрукты и ягоды





Ежедневный рацион должен включать ягоды и фрукты – незаменимый источник витаминов. Но некоторые виды ягод нужно употреблять с осторожностью, так как они имеют интенсивный цвет:





- черника и клюква;

- ежевика и черешня;

- вишня и виноград.





Употребляя эти ягоды в больших количествах в течение длительного периода, вы можете увидеть, что цвет ваших зубов изменился.





Окрашивание зубной поверхности может проявиться вне зависимости от способа употребления ягод. Будь то свежий продукт, сок, мусс или желе. Все зависит от количества и продолжительности употребления.





Многих любителей ягод интересует вопрос, красит ли клубника зубы? В отличие от других ягод, клубника не окрашивает эмаль, но высокое содержание кислот в этой ягоде не способствует укреплению зубной эмали.





Напитки





В нашей жизни мы употребляем множество напитков. Каждый из них оказывает на зубы определенное влияние. Из всего спектра популярных напитков наиболее интенсивно окрашивают зубную поверхность:





- кофе – может оставлять желтые пятна на эмали;

- чай, как и кофе, придает зубам желтоватый оттенок;

- красные вина содержат хромогены (пигментированные молекулы) и дубильные вещества, которые могут навсегда испортить цвет ваших зубов;

- газированные напитки содержат кислоты и хромогены, которые являются причиной не только окрашивания зубов, но и их деминерализации.





Следует заметить, что независимо от насыщенности своей окраски любой газированный напиток влияет на цвет эмали. Кроме того, добавление молока к чаю или кофе не решает проблему окрашивания зубов у любителей этих напитков.





Темнеют ли зубы от какао? Этот напиток стоматологи не вносят в список окрашивающих продуктов. Некоторые исследователи полагают, что какао-порошок препятствует разрушению зубной эмали.





Продукты питания





Давайте выделим продукты, которые могут окрашивать зубы:





- соусы и уксусы;

- приправы, особенно карри;

- конфеты.





В состав большинства соусов входит кислота, томаты и искусственные красители, которые могут изменить цвет зубов. Употребление зеленых овощей (брокколи или шпината) способствует образованию вокруг зубов особого слоя, защищающего от влияния соусов.





Пигменты, содержащиеся в карри, мгновенно действуют на зубную эмаль. Уменьшить этот эффект помогут морковь и цветная капуста.





Конфеты наполнены искусственными красителями и сахаром, что вредно не только для цвета эмали, но и для здоровья ваших зубных тканей и десен.





Особенно важно отказаться от красящих продуктов после отбеливания зубов для сохранения эффекта от дорогостоящей процедуры.





Как уберечь белоснежную улыбку?





Чтобы предотвратить окрашивание зубов, соблюдайте простые правила:





- ограничьте потребление выше перечисленных продуктов;

- полощите рот после каждого приема пищи;

- откажитесь от вредных привычек (курение и жевание табака);

- используйте не только зубную щетку, но и зубную нить для очистки налета;

- по совету вашего стоматолога используйте отбеливающие зубные пасты.





Для сохранения красивой улыбки регулярно посещайте стоматолога и гигиениста.



