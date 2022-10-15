Как читать новости без вреда для психического здоровья

До 24 февраля 2022 года для большинства украинцев просмотр новостной ленты был похож на ритуал: за утренним кофе, в первые рабочие часы, когда еще есть немного времени для прокрастинации, прослушивания новости по радио и т.д.. Конечно, иногда случались информационные поводы, которые обсуждали целый день, однако их было не так уж много.

Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину ситуация кардинально поменялась. Большинство украинцев находятся в информационном пространстве фактически 24/7. Вспомните, насколько за это время расширился ваш список информационных каналов, сообществ, групп, на которые вы подписались и регулярно скролили? А замечали ли вы, что иногда чувствуете физическое истощение и апатию, хотя ничего целый день не делали? Только читали новости….

Часто мы недооцениваем влияние информации на нас, в частности на наше психическое и физическое здоровье. Поэтому предлагаю подробнее разобраться, чем вредно постоянное чтение новостей, почему не стоит пренебрегать информационной гигиеной и как уменьшить вредное влияние медианагрузки на организм.

"Это просто новости" или как информация влияет на нас

В обществе очень хорошо знают: когда человек стал свидетелем травматического события, – ему может понадобиться помощь специалиста, поскольку есть риски возникновения ПТСР, депрессии, тревожных состояний. К тому же, сам стресс может стать причиной обострения некоторых физических болезней. Но мало кто задумывается, что "онлайн-присутствие" так же влияет на нас.

Хороший пример этого явления – исследование психологического влияния взрыва на Бостонском марафоне 2013 года. Тогда ученые проследили интересный момент: группа людей, активно читавших новости о событии более шести часов в день, испытывали симптомы острого стресса в девять раз чаще, чем те, которые непосредственно были свидетелями нападения.

Другие исследования также показали подобную связь между симптомами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством и количеством времени, которое люди тратили на просмотр новостей или социальных сетей после таких событий, как теракт на территории США 11 сентября 2001 года и ураган "Сэнди".

Дело в том, что человек не может отделить новость от себя. То есть воспринимает ее как пережившую очно. Соответственно, в такие моменты у нас происходит высвобождение глюкокортикоидов (кортизола). Другими словами, наш организм находится в состоянии хронического стресса. Высокий уровень глюкокортикоидов в свою очередь вызывает нарушение пищеварения, нервозность и делает организм более уязвимыми к инфекциям.

Как видим, влияние информационной нагрузки на организм, – не эфемерное понятие, а реальная опасность, которая чревата конкретными и неприятными последствиями.

Конечно, я не призываю вас отказаться от новостей и находиться в сплошной информационной тишине. Мы не можем игнорировать и полностью дистанцироваться от контекста, в котором живем.

Есть несколько советов, которые помогут делать это экологично и с минимальным вредом для здоровья.

1. Дозирование информационных каналов.

Социальные сети, новостные каналы, чаты, местные группы – иногда мы даже не замечаем, как взяли в руки гаджет на минутку и исчезли в информационном пространстве на несколько часов. Советую отслеживать новости в нескольких источниках. В качестве примера подписаться на два-три информационных канала и два развлекательных. Это позволит снизить общую нагрузку и комбинировать сам контент.

2. Не скройте ленту новостей перед сном. А еще во время еды, прогулки и отдыха с друзьями.

Во-первых, наш мозг не многозадачен – это миф. Итак, когда за прогулкой вы "фоново" смотреть гаджеты, то не отдыхаете. Ваш мозг сконцентрирован не на прогулке, а именно на мониторинге новостей.

Во-вторых, есть такое понятие – терапия контроля стимулов. Дело в том, что наш мозг ассоциирует действия с местом, а место с действиями. Так что читать новости в постели перед сном – не самое лучшее решение. Со временем это место будет ассоциироваться для вашего мозга именно с активностями, а не отдыхом. Что провоцирует проблемы со сном.

3. Установите новостной предел.

К примеру, час информационного отдыха перед сном или во время прогулки. Даже небольшие перерывы помогут вам восстановиться.

4. Ознакомьтесь с официальными источниками.

Пока тема фейковых новостей, как никогда распространена. Выходит, что человек переживает состояние шока из-за новости, обсуждает его с другими и тому подобное, а потом оказывается, что это неправда. Или опубликовавший ее журналист неправильно трактовал и подал информацию. В таком случае лучше ориентироваться на официальные и проверенные источники. Это сэкономит нервы и время.

Несмотря на возможные негативные последствия, СМИ играют и важную роль. Они предоставляют нам необходимую информацию о ситуации в стране, советы по алгоритмам действий в той или иной ситуации. И конечно, они тоже могут вдохновлять. Новости об освобождении украинских пленных, "бавовне" и успехах ВСУ поддерживают и придают силы.

Но вместе с тем, важно помнить, что даже хорошие эмоции истощают. А ресурс нашей нервной системы не безграничен и имеет свой информационный лимит. Поэтому очень важно найти баланс и быть внимательными к себе и своему эмоциональному состоянию. Если вы чувствуете постоянную тревожность, апатию, усталость – это повод отложить гаджеты и сделать перерыв.

Спартак Суббота



