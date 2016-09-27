Яблочный пирог на кефире
Время приготовления: 60 мин
Количество порций: 10
Ингредиенты
Яблоко... 500 г
Яйцо... 3 шт.
Кефир ... 1 стакан
Мука... 1 стакан
Крупа манная... 1 стакан
Сахар... 1 стакан
Ванильный сахар... 1 пакетик
Масло сливочное... 100 г
Сода пищевая... 0.5 ч.л.
Описание
Сладкий, сочный домашний пирог с яблоками и ванилью. Простейший рецепт выпечки к чаю.
Способ приготовления
Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Вливаем кефир и растопленное сливочное масло, все перемешиваем. Всыпаем просеянную муку, манную крупу и соду.
Замешиваем тесто.
Яблоки моем, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками.
Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и сверху распределяем яблоки. Присыпаем сахаром, чтобы получилась карамельная корочка.
Выпекаем пирог в в разогретой до 170 градусов духовке 30-40 минут. Вынимаем и даем остыть в форме 30 минут.
Как и с чем подавать
Подавать вместе с чаем или кофе.
Источник: http://smak.ua/