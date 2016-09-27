Яблочный пирог на кефире





Время приготовления: 60 мин

Количество порций: 10





Ингредиенты

Яблоко... 500 г

Яйцо... 3 шт.

Кефир ... 1 стакан



Мука... 1 стакан

Крупа манная... 1 стакан

Сахар... 1 стакан

Ванильный сахар... 1 пакетик

Масло сливочное... 100 г

Сода пищевая... 0.5 ч.л.





Описание





Сладкий, сочный домашний пирог с яблоками и ванилью. Простейший рецепт выпечки к чаю.





Способ приготовления





Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Вливаем кефир и растопленное сливочное масло, все перемешиваем. Всыпаем просеянную муку, манную крупу и соду.





Замешиваем тесто.





Яблоки моем, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками.





Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и сверху распределяем яблоки. Присыпаем сахаром, чтобы получилась карамельная корочка.





Выпекаем пирог в в разогретой до 170 градусов духовке 30-40 минут. Вынимаем и даем остыть в форме 30 минут.





Как и с чем подавать





Подавать вместе с чаем или кофе.









Источник: http://smak.ua/

