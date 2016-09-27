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Леди
Кулинария
25 сентября 16, 23:07
Яблочный пирог на кефире
Яблочный пирог
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Сладкий, сочный домашний пирог с яблоками и ванилью. Простейший рецепт выпечки к чаю.
Яблочный пирог на кефире

Время приготовления: 60 мин
Количество порций: 10

Ингредиенты
Яблоко... 500 г
Яйцо... 3 шт.
Кефир ... 1 стакан
Мука... 1 стакан
Крупа манная... 1 стакан
Сахар... 1 стакан
Ванильный сахар... 1 пакетик
Масло сливочное... 100 г
Сода пищевая... 0.5 ч.л.

Описание

Сладкий, сочный домашний пирог с яблоками и ванилью. Простейший рецепт выпечки к чаю.

Способ приготовления

Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Вливаем кефир и растопленное сливочное масло, все перемешиваем. Всыпаем просеянную муку, манную крупу и соду.

Замешиваем тесто.

Яблоки моем, удаляем сердцевину и нарезаем маленькими кубиками.

Форму смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и сверху распределяем яблоки. Присыпаем сахаром, чтобы получилась карамельная корочка.

Выпекаем пирог в в разогретой до 170 градусов духовке 30-40 минут. Вынимаем и даем остыть в форме 30 минут.

Как и с чем подавать

Подавать вместе с чаем или кофе.


Источник: http://smak.ua/
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