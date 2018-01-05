Торт "Ленивый Наполеон" без выпечки из "Ушек" (ФОТО)

Тот, кто любит настоящий "Наполеон", обязательно оценит этот рецепт. Этот торт с заварным кремом. А посоветовала мне этот чудо-рецепт мама моего молодого человека, за что я ей очень благодарна. Этот тортик можно сделать с печеньем "Ушки". Приятного аппетита.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты для "Торт "Ленивый" Наполеон"":

Печенье(подойдет печенье "Ушки" или галетное "Мария") — 1000 г

Молоко— 1 л

Яйцо куриное— 4 шт

Масло сливочное— 150 г

Сахар(можно чуть больше, кто любит послаще) — 125 г

Мука пшеничная— 6 ст. л.

Ванильный сахар— 15 г

Рецепт "Торт "Ленивый" Наполеон"":

Сначала варим крем. Для этого смешаем яйца с сахаром и слегка взобьем. Добавим муку и крахмал. И постепенно добавляем молоко не переставая взбивать.

Варим крем для торта













Ставим варить крем для торта из ушек на медленном огне постоянно мешая. Доводим его до бульков, а далее сразу добавляем сливочное масло и хорошенькой размешиваем.













Добавить в крем масло сливочное













Накроем крем пленкой и дадим ему остыть.













Теперь берем блюдо. И выкладываем наши печеньки, макая их в крем. Дырочки между печеньем заполняем поломанным печеньем. Наливаем еще крема и разравниваем его.













Выкладываем печенье слоями, пока не закончится крем. Не забудьте оставить немного печенюшек для обсыпки торта.













Обмажем бока и верх кремом, посыпем крошкой от печенья. Убираем торт в холодильник на ночь.Торту из Ушек надо хорошенько постоять и пропитаться, тогда он будет нежным и вкусным.













Приятного аппетита!













И еще фото порции торта.



