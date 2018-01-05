Торт "Ленивый Наполеон" без выпечки из "Ушек" (ФОТО)

Тот, кто любит настоящий "Наполеон", обязательно оценит этот рецепт. Этот торт с заварным кремом. А посоветовала мне этот чудо-рецепт мама моего молодого человека, за что я ей очень благодарна. Этот тортик можно сделать с печеньем "Ушки". Приятного аппетита.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты для "Торт "Ленивый" Наполеон"":
Печенье(подойдет печенье "Ушки" или галетное "Мария") — 1000 г
Молоко— 1 л
Яйцо куриное— 4 шт
Масло сливочное— 150 г
Сахар(можно чуть больше, кто любит послаще) — 125 г
Мука пшеничная— 6 ст. л.
Ванильный сахар— 15 г
Рецепт "Торт "Ленивый" Наполеон"":
Сначала варим крем. Для этого смешаем яйца с сахаром и слегка взобьем. Добавим муку и крахмал. И постепенно добавляем молоко не переставая взбивать.
Варим крем для торта
Ставим варить крем для торта из ушек на медленном огне постоянно мешая. Доводим его до бульков, а далее сразу добавляем сливочное масло и хорошенькой размешиваем.
Добавить в крем масло сливочное
Накроем крем пленкой и дадим ему остыть.
Теперь берем блюдо. И выкладываем наши печеньки, макая их в крем. Дырочки между печеньем заполняем поломанным печеньем. Наливаем еще крема и разравниваем его.
Выкладываем печенье слоями, пока не закончится крем. Не забудьте оставить немного печенюшек для обсыпки торта.
Обмажем бока и верх кремом, посыпем крошкой от печенья. Убираем торт в холодильник на ночь.Торту из Ушек надо хорошенько постоять и пропитаться, тогда он будет нежным и вкусным.
Приятного аппетита!
И еще фото порции торта.