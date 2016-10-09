Что приготовить на завтрак: три рецепта гранолы





Основой гранолы всегда являются цельнозерновые хлопья, а вкусовыми добавками могут служить изюм, орехи, курага, засушенные вишни или клюква, клубника или яблоки.





Йогурт с гранолой и фруктами









Домашняя гранола на завтрак depositphotos.com





Вкусный и полезный завтрак: натуральный йогурт с домашней гранолой и свежими фруктами.





Ингредиенты:





натуральный йогурт – 400 г

гранола – 4 ст.л.

свежие фрукты – 100 г





Приготовление: Приготовить домашнюю гранолу с медом. Наполнить креманки натуральным йогуртом, выложить сверху по 2 столовые ложки гранолы. Фрукты помыть и нарезать. Выложить на гранолу фрукты и подавать.





Яблочная гранола









Домашняя гранола на завтрак depositphotos.com





Подавай гранолу на завтрак вместе с коровьим или растительным молоком – соевым или миндальным.





Ингредиенты:





овсяные хлопья – 3 стакана

орехи – 1 стакан

сушеные яблоки – 1 1/2 стакана

сахар или мед – 3 ст.л.

яблочный соус – 300 г

ванилин – по вкусу

молотая корица – 1 ч.л.





Приготовление: Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать в миске овсянку, орехи, изюм и корицу. Добавить яблочный соус, ваниль и сахар, еще раз перемешать.





Выложить массу на противень и запекать 20-30 минут, помешивая каждые 5 минут, пока гранола не подрумянится. Когда гранола будет готова, добавить сушеные яблоки. Переложить в банку.





Батончики мюсли от Марты Стюарт









Домашняя гранола на завтрак depositphotos.com





Такие полезные батончики из гранолы с орехами и сухофруктами можно есть утром или в качестве перекуса.





Ингредиенты:





масло грецкого ореха – 1 ст.л.

быстрорастворимые овсяные хлопья – 1 1/4 стакана

сушеные вишни – 1/2 стакана

семена льна – 1/4 стакана

рубленые орехи пекан – 1/4 стакана

рубленые фисташки – 2 ст.л.

соль – 1/4 ч.л.

мед – 1/2 стакана

арахисовое масло – 1/4 стакана

ванильный экстракт – 1/2 ч.л.





Приготовление: Разогреть духовку до 160 градусов. Смазать маслом форму 20х20 см. Застелить пергаментной бумагой. Смазать бумагу маслом.





В миске смешать хлопья, вишни, семена льна, пекан, фисташки и соль; отложить в сторону. В маленькой кастрюле смешать мед, арахисовое масло, масло и ваниль. Готовить на среднем огне до получения однородной массы. Добавить сухие ингредиенты и перемешать.





Переложить смесь подготовленную форму и разгладить. Запекать до золотистого цвета, от 20 до 25 минут. Остудить полностью в форме. Приподнять за концы бумаги и вынуть из формы.





На разделочной доске разрезать на 8 батончиков, используя зазубренный нож. Батончики можно хранить в герметичном контейнере в течение одной недели.



