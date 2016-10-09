Что приготовить на завтрак: три рецепта гранолы
Основой гранолы всегда являются цельнозерновые хлопья, а вкусовыми добавками могут служить изюм, орехи, курага, засушенные вишни или клюква, клубника или яблоки.
Йогурт с гранолой и фруктами
Домашняя гранола на завтрак depositphotos.com
Вкусный и полезный завтрак: натуральный йогурт с домашней гранолой и свежими фруктами.
Ингредиенты:
натуральный йогурт – 400 г
гранола – 4 ст.л.
свежие фрукты – 100 г
Приготовление: Приготовить домашнюю гранолу с медом. Наполнить креманки натуральным йогуртом, выложить сверху по 2 столовые ложки гранолы. Фрукты помыть и нарезать. Выложить на гранолу фрукты и подавать.
Яблочная гранола
Домашняя гранола на завтрак depositphotos.com
Подавай гранолу на завтрак вместе с коровьим или растительным молоком – соевым или миндальным.
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 3 стакана
орехи – 1 стакан
сушеные яблоки – 1 1/2 стакана
сахар или мед – 3 ст.л.
яблочный соус – 300 г
ванилин – по вкусу
молотая корица – 1 ч.л.
Приготовление: Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать в миске овсянку, орехи, изюм и корицу. Добавить яблочный соус, ваниль и сахар, еще раз перемешать.
Выложить массу на противень и запекать 20-30 минут, помешивая каждые 5 минут, пока гранола не подрумянится. Когда гранола будет готова, добавить сушеные яблоки. Переложить в банку.
Батончики мюсли от Марты Стюарт
Домашняя гранола на завтрак depositphotos.com
Такие полезные батончики из гранолы с орехами и сухофруктами можно есть утром или в качестве перекуса.
Ингредиенты:
масло грецкого ореха – 1 ст.л.
быстрорастворимые овсяные хлопья – 1 1/4 стакана
сушеные вишни – 1/2 стакана
семена льна – 1/4 стакана
рубленые орехи пекан – 1/4 стакана
рубленые фисташки – 2 ст.л.
соль – 1/4 ч.л.
мед – 1/2 стакана
арахисовое масло – 1/4 стакана
ванильный экстракт – 1/2 ч.л.
Приготовление: Разогреть духовку до 160 градусов. Смазать маслом форму 20х20 см. Застелить пергаментной бумагой. Смазать бумагу маслом.
В миске смешать хлопья, вишни, семена льна, пекан, фисташки и соль; отложить в сторону. В маленькой кастрюле смешать мед, арахисовое масло, масло и ваниль. Готовить на среднем огне до получения однородной массы. Добавить сухие ингредиенты и перемешать.
Переложить смесь подготовленную форму и разгладить. Запекать до золотистого цвета, от 20 до 25 минут. Остудить полностью в форме. Приподнять за концы бумаги и вынуть из формы.
На разделочной доске разрезать на 8 батончиков, используя зазубренный нож. Батончики можно хранить в герметичном контейнере в течение одной недели.
Источник: ivona