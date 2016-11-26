Подобными вопросами задаются многие, а вот ответ нередко приходиться слышать один: паста – это самостоятельное блюдо, очень вкусное и полезное. А вот макароны… это всего лишь бесполезные калории и непонятный вкус. Что здесь правда, а что нет, попробуем разобраться.





Макароны или паста? В чем разница и польза для здоровья





Немного истории





Вдаваться в хитросплетения происхождения слов "макароны" и "паста" не буду. Скажу лишь, что впервые тонкие трубочки из рисовой муки в Европу попали из Китая, откуда их привез небезызвестный венецианец Марко Поло. Но, тем не менее, сегодня многие считают именно Италию родиной макарон, а сами макароны – национальным блюдом итальянцев.





С последним не поспоришь. Ведь такой богатой культуры потребления и такого количества рецептов приготовления этого кушанья нет ни в одной другой стране. Теперь разберемся, чем все-таки паста отличается от макарон.





В большинстве стран мира, включая Италию, для обозначения ЛЮБЫХ макаронных изделий используется именно термин "паста" (от итал. pasta – "тесто"). А вот "макароны" - это всего лишь разновидность пасты. Точнее – тонкие и длинные полые трубочки из сухого теста. Впрочем, гораздо более важным отличием пасты от привычных для нас макарон является состав этих изделий.





Итальянская сухая паста производится исключительно из твердых сортов пшеницы и воды. Поэтому она легко усваивается, а клетчатка, активные углеводы и полезные минеральные вещества лишь улучшают пищеварение и обмен веществ, поэтому самым лучшим образом сказываются на здоровье.





А вот "наши" макароны чаще всего делают из мягких сортов пшеницы, поэтому они совершенно бесполезны и являются главными виновниками известного мифа о том, что макароны портят фигуру. Да, макароны портят. Паста – нет. И стройные итальянцы яркое тому доказательство. Кстати, чтобы избежать путаницы, отмечу также то, что помимо твердой пасты, есть еще так называемая свежая паста, которая изготавливается из муки мягких сортов с добавлением яиц. Такая паста не высушивается, а сразу отваривается, поэтому имеет более нежный вкус.





В любом случае паста, как правило, – это действительно самостоятельное блюдо, которое подается с соусом. А макароны – это всего лишь гарнир.





Виды пасты





Подробно останавливаться на разновидностях пасты – занятие трудоемкое и в чем-то бессмысленное. Ведь сами итальянцы выделяют более 500 сортов пасты, уверяя при этом, что "паста – это архитектура вкуса". И действительно познать в одно мгновенье все тонкости работы с этим творческим материалом невозможно. Ведь каждый отдельный сорт пасты требует особого подхода в приготовлении и определенного соуса, который подчеркивает все нюансы вкуса.





Так, к примеру, длинную пасту (лунгу) нужно готовить в большом количестве воды, чтобы на каждый 225 г пасты приходилось 1,7 литров воды, пол чайной ложки соли и 2 чайные ложки оливкового масла.





А вот листовая паста (лазанья или каннелони) вообще не требуют отваривания в кипящей воде перед наполнением начинкой. Такая паста напитывается соусом уже в процессе запекания, поэтому и соус для нее должен быть более жидким.





Так что, пожалуй, единственное универсальное правило сочетания соусов с пастой - чем толще и короче изделия, тем гуще должен быть соус.





Что касается времени варки пасты, то здесь важно учитывать сорта пшеницы, которые использовались для ее изготовления. В частности, мука с Юга Италии придает пасте мягкость, поэтому она варится быстро – за 5-7 минут. А паста из пшеницы Севера Италии, напротив, придает тесту упругость, и такая паста варится дольше – до 17 минут.





Но гораздо чаще для изготовления пасты используют разные сорта муки, и чтобы не ошибиться с точным временем варки, нужно просто внимательно читать этикетку на упаковке. Готовая паста должна остаться упругой внутри. А чтобы избежать склеивания, во время варки нужно добавлять пару ложек растительного масла (лучше оливкового). И ни в коем случае не промывать холодной водой.





Рецепты соусов





Теперь о главном – соусах. Ведь именно эти незаменимые помощники превращают пасту в шедевр гастрономического искусства. Для начала, несколько общих правил.





1. Добавлять компоненты при приготовлении соуса нужно в зависимости от времени их тепловой обработки. То есть, сначала более твердые продукты, а в самом конце – пряные травы, специи и загустители.





2. Соус не нужно доводить до кипения. И нельзя повторно разогревать.





3. Чтобы блюдо получилось идеально соленым, соус должен казаться капельку пересоленным.





И еще: существуют определенные продукты, которые используются для приготовления почти всех соусов для пасты. Это: оливковое масло, тертый сыр пармезан, мелко порезанный чеснок (давить его не желательно) и пряности: перец черный и чили, мускатный орех, базилик и орегано.





Сливочно-грибной соус идеально подходит к пене - коротким, нарезанным наискосок макаронам





1 вариант: В сковороду выливаем 50 г оливкового масла и в течение 5 минут обжариваем в нем 100 г нарезанных шампиньонов или белых грибов с добавлением зубчика чеснока. Затем добавляем 150 г сливок и 50 г сухого вина. Соль и перец – по вкусу. В готовую пасту с соусом добавляем тертый сыр.





2 вариант: 200 гр. сушеных шампиньонов нужно залить стаканом чистой кипяченой воды на пять минут, а затем поставить на слабый огонь и варить 5-7 минут. После этого воду нужно слить и в нее добавить по 3 ст. ложки густой сметаны и майонеза, а также соль и перец. Сваренные грибы нужно смешать с порезанным чесноком и зеленью и выложить на сухую сковороду, куда добавить 50 г коньяка. Все это должно провариться на слабом огне в течение 7-10 минут. Затем грибы смешиваются с соусом и пастой, посыпаются сыром и зеленью.





Соус из брокколи подходит к орикетти - изделиям в форме "ушек". Пока варится паста (150 г), в глубокой сковороде на оливковом масле (50 г) обжариваем лук (50 г) и морковь (60 г). Через 5 минут добавляем розочки капусты брокколи (200 г), 1 говяжий кубик и стакан отвара из кастрюли с пастой. Соль, перец – по вкусу. Соус тушится 15 минут на медленном огне под крышкой. Затем смешивается с готовой пастой и сыром.





Соус с баклажанами идеально сочетается с фузилли - изделиями, закрученными в форме спирали. 2 свежих помидора измельчаем в блендере до консистенции пюре и перекладываем в кастрюлю. Добавляем туда 40 г томатной пасты, 50 г сливочного масла, соль и перец по вкусу. Все закрываем крышкой и варим 15 минут на слабом огне. Баклажан готовим отдельно. Нарезаем кубиками, обваливаем в муке и обжариваем во фритюре. Готовую пасту выкладываем на сковороду, добавляем соус, баклажаны и сыр. Жарим ровно минуту.





Соус карбонара хорошо сочетается с длинными спагетти. 200 г грудинки или бекона нарезаем соломкой и обжариваем до золотистого цвета в небольшом количестве оливкового масла. В самом конце к мясу добавляем мелко нарезанный чеснок - 2 зубчика. Пока варится паста, взбиваем 6 желтков и добавляем 4 ст. ложки 10% сливок. Готовую пасту откидываем на дуршлаг и возвращаем в кастрюлю. Туда сразу же вливаем желток со сливками – яйца должны свернуться. Затем добавляем соус и обильно посыпаем перцем и пармезаном.





Соус болоньезе. Это густой соус из говяжьего фарша и помидоров также подается к спагетти. 8 свежих помидоров нарезаем кубиками (предварительно ошпариваем кипятком и снимаем кожицу). Отдельно обжариваем 250 г говяжьего фарша на оливковом масле с добавлением 100 г красного вина. После того, как жидкость испарится, фарш смешиваем с помидорами, солим и тушим на слабом огне 20-30 минут. В конце добавляем перец, порубленный чеснок (2 больших зубчика), орегано и базилик. Оставляем томиться еще 10 минут. Смешиваем с пастой и сыром



