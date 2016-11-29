Сырные крекеры за 15 минут

Что сказать – это печенье разлетается быстрее, чем его испечете. Вкуснейшее! Такое нежное, хрупкое, рассыпчатое, воздушное.







Тебе потребуется:





тертый сыр – 100 г





сливочное масло – 25 г





мука – 50 г





разрыхлитель – 1/4 чайной ложки





Инструкция:





Взбей или смешай все ингредиенты до рассыпчатой крошки. Руками слепи тесто в шарик и отправь в холодильник на 15 мин. Остывшее тесто раскатай и вырежи формой фигурки.





Выложи на противень и запекай приблизительно 10 минут при температуре 200 градусов до появления золотистой корочки. Будь внимательна, крекеры быстро подгорают!