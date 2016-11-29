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Леди
Кулинария
29 ноября 16, 21:06
Сырные крекеры за 15 минут
Сырные крекеры
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Быстро и вкусно...
Что сказать – это печенье разлетается быстрее, чем его испечете. Вкуснейшее! Такое нежное, хрупкое, рассыпчатое, воздушное.

Тебе потребуется:

тертый сыр – 100 г

сливочное масло – 25 г 

мука – 50 г

разрыхлитель – 1/4 чайной ложки

Инструкция:

Взбей или смешай все ингредиенты до рассыпчатой крошки. Руками слепи тесто в шарик и отправь в холодильник на 15 мин. Остывшее тесто раскатай и вырежи формой фигурки.

Выложи на противень и запекай приблизительно 10 минут при температуре 200 градусов до появления золотистой корочки. Будь внимательна, крекеры быстро подгорают!
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