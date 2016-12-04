Важно: что означают наклейки на фруктах (ФОТО)

А знаешь ли ты, что они означают?







На AdMe вышла полезная статья, в которой расшифрованы значения наклеек, которые часто можно встретить на фруктах.





Итак, пришло время узнать, для чего же они нужны:









Это не очень хорошо flickr.com





1. Четырехзначный код, который начинается с тройки или четверки





Если на наклейке только четыре цифры, то это не очень хорошо. Это значит, что фрукты или овощи были выращены с максимальным использованием агротехнологий, таких как удобрения и опыление пестицидами.









Это – еще хуже organiclivingchic.com





2. Пятизначный код, начинающийся с восьмерки





Если на фрукте ты встретишь подобную наклейку, знай, что при его выращивании были использованы технологии генной инженерии (тот самый ГМО, вызывающий столько споров). Исследования показали, что генномодифицированными чаще всего являются дыня, банан и папайя.









Органический продукт stockfood





3. Пятизначный код, начинающийся с девятки





Если ты видишь пять цифр, начинающихся с девятки, это говорит о том, что перед тобой натуральный (органический) продукт. Данная наклейка встречается только на плодах, выращенных фермерским способом: ручная прополка и никаких химических удобрений.









Плод неизвестного происхождения flickr.com





4. Если код отсутствует





Большинство людей стараются выбирать фрукты без наклеек. Но на самом деле безопаснее отдавать предпочтение маркированным продуктам, потому что плоды, привезенные из-за границы, обязательно должны содержать бумажные наклейки. А если их нет, то есть большая вероятность того, что фрукты от них “почистили“.







