Шоколадное фондю: 6 лучших вариантов изысканного лакомства

Честно сказать, я мало встречала людей равнодушных к шоколаду, тем более, что на сегодняшний день существует множество видов и сочетаний этого уникального лакомства, способных удовлетворить каждого: черный, молочный, белый, с орехами, нугой, пастой, кокосовой стружкой, с йогуртом и трюфелями, с перцем и лимонной цедрой, с хлопьями и семенами кунжута… А есть еще такое умопомрачительное блюдо, как шоколадное фондю!





В переводе с французского языка «фондю» переводится как «расплавленный» или «таять». А готовится приблизительно так: в специальной кастрюльке расплавляют шоколад (просто шоколад или смешанный с маслом, сливками и другими компонентами) и окунают в него фрукты, ягоды, сухофрукты, печенье, орехи, кусочки зефира или бисквита.





История фондю насчитывает около семи тысячи лет и начинается, если верить исследователям, в горах Швейцарии. Там испокон веков заготавливали сыр на зиму, но через несколько месяцев обнаруживали, что он просто каменный. Поэтому швейцарцы стали расплавлять сыр вместе с вином и окунать в него кусочки хлеба и вареные овощи. Так появилось сырное фондю. Но сегодня мы поговорим именно о шоколадном!





1. Самый простой рецепт шоколадного фондю













Ингредиенты: 300 г шоколада; 100 г взбитых сливок; 20 г коньяка.





В фондюшнице или небольшой кастрюльке подогрейте сливки, затем добавьте шоколад (ломайте плитку на кусочки – так шоколад быстрее растает). Помешайте до образования тягучей массы. Дайте фондю немного остыть, влейте коньяк, вымешайте всю массу и можете подавать к столу!





2. Фондю «Конфаэль»













Ингредиенты: горький шоколад (150 г), сливки (50 мл), клубника (200 г), миндаль, коньяк, 2 яблока, кокосовая стружка, киви, кориандр (молотый).





Миндаль измельчите и часть его отсыпьте в отдельную пиалу. Отдельно насыпьте кокосовую стружку. Оставшийся тертый миндаль смешайте со сливками и коньяком, посыпьте кориандром. Растопите шоколад и влейте к нему миндально-коньячную смесь. Тщательно перемешайте. Яблоки нарежьте колечками (сердцевину нужно удалить!), киви – кружочками.





Теперь можете накалывать на шпажки фрукты, окунать их в растопленный шоколад, а затем – в кокосовую стружку или миндаль.





3. Мраморное фондю













Вам понадобятся: молочный шоколад (200 г); белый шоколад (50 г); 6 ст.л. молока; бананы; нектарины; клубника.





В фондюшнице или кастрюльке подогрейте молочный шоколад. Влейте молоко, перемешайте смесь до однородной консистенции и разлейте ее по вазочкам. Теперь немного растопите белого шоколада и сбрызните им поверх молочного. Затем аккуратно поводите по поверхности фондю зубочисткой, чтобы получился «мраморный» эффект. Нарезанные фрукты аккуратно окунаете в шоколад и наслаждаетесь не только замечательным вкусом, но и красивым видом вашего фондю.





4. Шоколадное фондю и виски













Ингредиенты: 1 ст.л. шотландского виски; двойные сливки (1 стакан); горького и молочного шоколада по 120 г; 1 ст.л. кофе (растворимого).





Разогрейте в кастрюльке сливки. Добавьте шоколад и мешайте, пока он не растает и не станет однородной массой. Растворите кофе, добавьте в него виски и вылейте всю эту смесь в шоколад. Чтобы фондю не застывало, перелейте его в фондюшницу и поставьте на горелку. Лучше всего такой вариант топленого шоколада сочетается с консервированными ананасами, пшеничным хлебом и блинами.





5. Шоколадное фондю с грушами













Вам понадобятся: 200 г черного шоколада; 75 мл крепко сваренного кофе; 75 г коричневого сахара; мороженное; 120 мл жирных сливок; сок 1 лимона; 90 г ванильного сахара; 1-2 шт. розмариновых веточек; 12-18 маленьких груш.





Лимонный сок, сахар и розмарин залейте 300 мл воды и помешивая доведите до кипения (пока не растворится сахар). Добавьте в кипящий сироп груши вместе с хвостиками (слишком большие груши порежьте и наколите шпажкой). Время от времени, в течение 15 минут, переворачивайте груши и поливайте их образовавшимся соком. Затем выложите груши на отдельное блюдо. Из сиропа выньте розмарин и оборвите листья. 1-2 ст.л. листочков нужно вернуть в сироп, перемешать и дать ему остыть. Затем полейте сиропом груши.





Шоколад нужно растопить в фондюшнице, добавить к нему кофе и сахар, чуть позже – сливки. Все хорошенько вымешать. И можно приступать к поглощению невероятного лакомства – макаете груши в шоколад и восхищаетесь вкусовым сочетаниям!





6. Мятное фондю













Ингредиенты: двойные сливки (0,5 ст.); 2 ст.л. мятного ликера; 220 г шоколада.





Сливки разогрейте в кастрюльке и добавьте к ним ликер, а чуть позже – шоколад. Все вымешать, пока масса не станет однородной. Фондю с мятой готово!



