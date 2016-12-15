Польза тыквы для здоровья: правила употребления

Тыква – залог нашего здоровья, источник витаминов и оберег от многих заболеваний. Если тыквенная каша из садика снится вам в самых страшных кошмарах, мы предложим альтернативу, и если блюдо вам не понравится, несите к нам.





Готовимся записывать вкусненькие новинки!





Суп всему голова

Если у вас есть блендер и тыква – можете надолго забыть о проблеме приготовления вкусной еды. Правда, сюп-пюре порадует не только пользой тыквы, а и таким вкусом, перед которым не устоят даже дети (редко можно увидеть ребенка, который любит суп, правда?). Тыквенный крем-суп можно приготовить как на курином бульоне, если вы не представляете еду хотя бы без запаха мяса. Или же просто на молоке или сливках – секрет всех гурманов мира. Чтобы вы смогли самостоятельно проверить божественный вкус тыквенного супчика, предлагаем на заметку несложный рецептик:





Крем суп из тыквы

Вам понадобится:

1 кг тыквы

Два зубчика чеснока

100 мл сливок

Соль, сахар, перец по вкусу





Готовить очень просто: варим тыкву. После приготовления все ингредиенты помещаем в блендер и смешиваем. По консистенции можно добавить воды. Все элементарно, несколько движений и ваш чудо-супчик готов. Поверьте, это очень приятная полезность!





Салатик – худеющим

Максимальную пользу тыквы можно почувствовать в салате – еще несколько правильных продуктов и ваш салатик превращается в блюдо для гурманов и мега помощник иммунитету. Существует много вариаций, как приготовить салат из тыквы. Поверьте, вы легко можете добавить ваши любимые продукты – начиная от яблок, заканчивая мясом или морепродуктами. Тыква, это такой чудо-продукт, с которым можно сделать как соленый, так и сладкий салат. А главное – это очень просто, совсем не обязательно торчать у плиты целый день, чтобы получить кулинарный шедевр, иногда для счастья достаточно 15 минут для нарезки продуктов. Вы можете проявить на тыкве все свои кулинарные фантазии, а когда варианты закончатся, приготовить вкусненький и легкий салатик по нашему рецепту.





Теплый салат из тыквы

Вам понадобится:

50 граммов рукколы

100 граммов куриного филе (при желании можно заменить на говядину)

Тыквенные семечки

200 граммов тыквы





Для приготовления салатика нужно отдельно запечь тыкву и мяско, затем смешать все ингредиенты и заправить оливковым маслом или лимонным соком.





Тыква может быть сладенькой

Не помешает получить всю пользу тыквы и запеканка. Поверьте, это один из самых безвредных сладостей и для вашей фигуры, и для самочувствия. Из тыквы можно делать пироги, торты, запеканки с творогом и другими фруктами и все, к чему вы сможете додуматься. Вкус тыквы разрешает даже самые необыкновенные сочетания, экспериментам есть место. Даже если вы просто запечете тыкву ( или тыкву и яблоки) в духовке с добавлением сахара и корицей – это уже полноценный десерт, и поверьте, ни что не сравнится с его пользой. Разумеется, чтобы дать вам пищу для размышлений ( а после и не только) мы предложим совсем легкий рецепт тыквенной запеканки. Готовьте противни!





Тыквенная запеканка

Вам понадобится:

500 граммов тыквы

2 яйца

200 граммов яблок

150 граммов сливочного масла

3 столовых ложки сахара





Стакан манки

Сначала варим тыкву до готовности, затем взбиваем миксером или толчем толкушкой. Яблоки трем на крупной терке, взбиваем яйца с сахаром. Затем, смешиваем все ингредиенты, добавляем манку и выливаем на противень (застеленный пергаментом). Выпекаем 30 минут на температуре 180 градусов и кушаем с удовольствием.





Тыква – универсальный продукт. Она поможет похудеть, постройнеть, получить дополнительные силы и забыть о болезнях. Такая себе волшебная палочка. Все, мы побежали покупать тыкву.





Приятного!







