Для согрева: 5 простых рецептов домашнего глинтвейна

Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали. Настоящее горячее вино появилось во времена средневековья в странах Северной Европы и Центральной Европы.





Сегодня же сложно представить настоящие новогодние праздники без пряного аромата горячего вина.





Предлагаем вам 5 простых рецептов для согрева и поднятия настроения!





Медовый линтвейн





Ингредиенты:





Яблоко - ½шт.

Апельсин - ½шт.

Бутылка красного сухого вина

Мед - 4 столовых ложки

Гвоздика - 12 бутончиков

Корица - 1 палочка

Душистый ямайский перец - 5 горошин





Приготовление:





Нарезаем дольками яблоко и апельсин. Заливаем фрукты вином, добавляем мед и пряности. Нагреваем смесь до 70 градусов (не доводим до кипения). Подавать и употреблять глинтвейн в гороячем виде.





Глогг





Ингредиенты:





Водка - 60 мл

Красное вино - 750 мл

Сахар - 3 столовых ложки

Гвоздика - 6 бутончиков

Изюм - 100 г

Миндаль - 100 г

Молотый имбирь - 1 чайная ложка

Корица





Приготовление:





Смешиваем вино, корицу, сахар, имбирь и гвоздику. Нагреваем смесь, чтобы сахар полностью растворился. В конце добавляем водку, изюм и миндаль. Затем снимаем глинтвейн с огня и даем настояться около получаса.





Чайный глинтвейн





Ингредиенты:





Чай - 100 мл

Яблочный сок - 30 мл

Абрикосовый сок - 30 мл

Сахар - 1 столовая ложка

Коньяк - 1 столовая ложка

Корица - по вкусу





Приготовление:





Смешиваем чай с соками. Затем добавляем к этой смеси сахар. Разогреваем получившийся коктейль до горячего состояния (но не даем закипеть). В конце добавляем к глинтвейну коньяк. При подаче посыпаем напиток корицей.





Кофейный глинвейн с коньяком





Ингредиенты:





Красное сухое вино - 750 мл

Эспрессо - 1,5 стакана

Коньяк - ¾ стакана

Сахар - 150





Приготовление:





Смешиваем вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без гущи), коньяк, сахар и подогреваем смесь на умеренном огне. Доводим коктейль до кипения и сразу снимаем с огня. Напиток подавать горячим.





Глинтвейн по-скандинавски





Ингредиенты:





Портвейн красный - 750 мл

Бренди - ½ стакана

Шерри - 750 мл

Мадера - 750 мл

Красное сухое вино - 300 мл

Семена кардамона - 15 штук

Гвоздика - 15 штук

Палочки корицы - 1 штука

Сахар кусковой - 230 г

Миндаль - 1 стакан

Темный изюм - 1 стакан

Лимоны - 3 шт.





Приготовление:





Смешиваем все ингредиенты, кроме изюма, бренди, сахара, и орехов и слегка подогреваем получившийся коктейль. Подогреваем отдельно бренди и выливаем его на кусочки сахара в дуршлаге. Туда же выливаем винную смесь, пока не растворится сахар. Нарезаем лимон и бросаем в посуду с горячим глинтвейном. Подавать напиток, посыпая молотым миндалем и изюмом.



