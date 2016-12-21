Для согрева: 5 простых рецептов домашнего глинтвейна

Тогда вино смешивали с пряностями, но не нагревали. Настоящее горячее вино появилось во времена средневековья в странах Северной Европы и Центральной Европы.
Сегодня же сложно представить настоящие новогодние праздники без пряного аромата горячего вина.
Предлагаем вам 5 простых рецептов для согрева и поднятия настроения!
Медовый линтвейн
Ингредиенты:
Яблоко - ½шт.
Апельсин - ½шт.
Бутылка красного сухого вина
Мед - 4 столовых ложки
Гвоздика - 12 бутончиков
Корица - 1 палочка
Душистый ямайский перец - 5 горошин
Приготовление:
Нарезаем дольками яблоко и апельсин. Заливаем фрукты вином, добавляем мед и пряности. Нагреваем смесь до 70 градусов (не доводим до кипения). Подавать и употреблять глинтвейн в гороячем виде.
Глогг
Ингредиенты:
Водка - 60 мл
Красное вино - 750 мл
Сахар - 3 столовых ложки
Гвоздика - 6 бутончиков
Изюм - 100 г
Миндаль - 100 г
Молотый имбирь - 1 чайная ложка
Корица
Приготовление:
Смешиваем вино, корицу, сахар, имбирь и гвоздику. Нагреваем смесь, чтобы сахар полностью растворился. В конце добавляем водку, изюм и миндаль. Затем снимаем глинтвейн с огня и даем настояться около получаса.
Чайный глинтвейн
Ингредиенты:
Чай - 100 мл
Яблочный сок - 30 мл
Абрикосовый сок - 30 мл
Сахар - 1 столовая ложка
Коньяк - 1 столовая ложка
Корица - по вкусу
Приготовление:
Смешиваем чай с соками. Затем добавляем к этой смеси сахар. Разогреваем получившийся коктейль до горячего состояния (но не даем закипеть). В конце добавляем к глинтвейну коньяк. При подаче посыпаем напиток корицей.
Кофейный глинвейн с коньяком
Ингредиенты:
Красное сухое вино - 750 мл
Эспрессо - 1,5 стакана
Коньяк - ¾ стакана
Сахар - 150
Приготовление:
Смешиваем вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без гущи), коньяк, сахар и подогреваем смесь на умеренном огне. Доводим коктейль до кипения и сразу снимаем с огня. Напиток подавать горячим.
Глинтвейн по-скандинавски
Ингредиенты:
Портвейн красный - 750 мл
Бренди - ½ стакана
Шерри - 750 мл
Мадера - 750 мл
Красное сухое вино - 300 мл
Семена кардамона - 15 штук
Гвоздика - 15 штук
Палочки корицы - 1 штука
Сахар кусковой - 230 г
Миндаль - 1 стакан
Темный изюм - 1 стакан
Лимоны - 3 шт.
Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты, кроме изюма, бренди, сахара, и орехов и слегка подогреваем получившийся коктейль. Подогреваем отдельно бренди и выливаем его на кусочки сахара в дуршлаге. Туда же выливаем винную смесь, пока не растворится сахар. Нарезаем лимон и бросаем в посуду с горячим глинтвейном. Подавать напиток, посыпая молотым миндалем и изюмом.