Святой вечер: 12 традиционных постных блюд

Именно в Сочельник устраивают торжественное застолье, ритуал которого неизменен на протяжении долгих веков. Традиционно нужно подать на стол 12 постных рождественских блюд.





Рождество в Украине празднуют 7 января





Еще задолго до Рождества хозяйки начинали готовиться к этому большому празднику: растили и кормили скотину, взбивали свежее подсолнечное масло, готовили злаки на крупы, мололи муку. А уже в сочельник начинали готовить Рождественскую трапезу. С вечера пекли паляницы, садили в печь калачи и постные пироги (поскольку в сочельник продолжался пост).





Также начинали готовить традиционно Рождественское блюдо кутью: в новом горшке замачивали обмолоченную пшеницу, при этом воду брали еще ночью. Кутья и узвар считаются традиционно Божьей едой.





На Святую вечерю готовили традиционно 12 постных рождественских блюд:





1. Кутья – каша из обмолотой пшеницы. Крупу перебирала вся семья несколько вечеров. Эту кашу подают традиционно с маком и медом. Кутья - это главное традиционное блюдо сочельника. В старину кутью готовили чаще из пшеницы, реже из ячменя. Зерна толкли в ступке, но так, чтобы не раздробить их, а только содрать с них шелуху. В более позднее время кутью стали делать из риса.





Первоначально кутью готовили с медом или сытой (разведенным медом). В поздние времена в кутью стали добавлять маковое молоко (запаренный и растертый мак), изюм, а также измельченные орехи и сахарный сироп. Продукты, из которых готовилась кутья, имеют символическое значение. Зерно является символом воскресшей жизни.





Мед считается символом здоровья и благополучного быта (сладкой жизни). А мак символизирует достаток в семье. Считают, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье. Исходя из этих соображений, на Украине в канун Рождества (в Святвечер) кутью называли богатой и делали ее очень вкусной.





2. Вар или узвар – компот из сушеных фруктов: груш, яблок, слив и вишни.





3. Капустняк, заправленный постным маслом и пшеном.





4. Горох, сваренный до мягкости.





5. Постный борщ с карасями и грибами.





6. Жареная рыба.





7. Холоженная рыба.





8. Вареники со сливами, грушами, капустой или картофелем.





9. Блины или пампушки (к борщу).





10. Каша пшенная или гречневая, приготовленная особым способом.





11. Постные пироги с капустой, сливами, грушами и т. д.





12. Голубцы (постный вариант с овощами и крупами, часто с рисом, реже с пшеном или гречкой).





Кроме того, как вариант подавали вареную фасоль или бобы, отварные грибы с маслом. Все блюда, которые подавали на Святвечер, имели одну магическую функцию - обеспечить благополучие на целый год.





В некоторых местностях готовили и 17 разных блюд. .Почему именно двенадцать блюд принято готовить: во-первых, по числу апостолов, которые принимали участие в тайной вечере; во-вторых, по количеству месяцев в году. На Святвечер следовало приготовить блюда из всех овощей и фруктов, которые были в хозяйстве, чтоб все это плодоносило и в будущем году. Кроме того, постный стол на Святвечер можно было объяснить и тем, что древние славяне приносили в этот день бескровную жертву богу урожая, и ни одно животное не должно было пострадать.





После молитвы начинался ужин. При этом взрослые ничего не ели до первой звезды, кушать разрешалось только детям. Ужин начинают с кутьи, потом подаются первые блюда и горох с блинами, а уж потом голубцы и все остальные описанные выше блюда. Ужин тянулся 2-3, а то и 4 часа, а после него начинали колядовать. Колядников одаривали конфетами и выпечкой, а также семечками и орехами и приглашали за стол.





До сих пор существует обычай, по которому дети должны принести ужин дедушке и бабушке или крестным родителям.





В первый день Рождества, уже 7 числа, накрывали ранний обед, тогда уж наши предки разговлялись, употребляя мясо. До Рождества забивали кабана и готовили многочисленные мясные блюда: домашнюю колбасу, кровянку, холодец, жаркое с кашей, буженину, кутью с салом и другие. Кроме того, на обед было принято подавать хоть одно молочное блюдо, например, вареную в молоке лапшу.



