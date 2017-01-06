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Леди
Кулинария
5 января 17, 22:53
Плетенка из дрожжевого теста с маком
маковик
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Рецепт сладкой косички из дрожжевого теста с медово-маковой начинкой.

Ингредиенты

  • Для теста:
  • молоко125 мл
  • маргарин или сливочное масло75 г
  • сухие или свежие дрожжи1 ч.л. или 10-15 г
  • сахар3 ст.л.
  • яйцо1 шт.
  • мука300-350 г
  • ванилинна кончике ножа

  • Для начинки:
  • мак200 г
  • мед40 г
180 мин 4-6 порции

1. Смешать дрожжи с 1 ст. л. сахара, 4 ст.л. теплого молока и 1-2 ст.л. просеянной муки. Дать опаре постоять в теплом месте 10-15 минут. 

2. В оставшемся теплом молоке растворить сахар, добавить растопленный маргарин, яйцо и ванилин. В полученную смесь ввести опару и просеянную муку. Муку нужно добавлять постепенно. Месить, пока не получится мягкое тесто. Оставить тесто в теплом месте до увеличения объема (приблизительно на 30 минут). После этого обмять и оставить еще на 20-30 минут. 

3. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, равномерно распределить начинку* и свернуть рулетом. Разрезать рулет пополам по длине. Концы полосок соединить и сплести косичку. Скрепить два конца. По желанию можно оставить одну большую плетенку.

4. Дать постоять 15-20 минут, затем смазать поверхность плетенки желтком и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут или до золотистой корочки.  

* Для начинки мак промыть в воде, залить кипятком на 15-20 минут. Воду слить через сито. Пропустить мак через мясорубку, добавить мед. Должна получиться однородная липкая масса. 
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