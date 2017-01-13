Меню на старый Новый год должно быть щедрым (фото, видео)

Вечер накануне старого Нового года называют Щедрым, поэтому и праздничный стол должен быть изобильным, сытным и вкусным.

Что готовят на старый Новый год по народным традициям, чтобы привлечь удачу и благополучие?

Рецепты на старый Новый год

Издавна праздник 13 января носил название Васильев вечер. Встречали его радостно, приглашали много гостей и наряжались в красивые одежды, чтобы весь будущий год прошел без бед и печалей. Немаловажную роль в праздновании играли и новогодние блюда. Святой Василий был покровителем свиней, в связи с этим на столе обязательно присутствовал жареный поросенок или блюда из свинины.

К старому Новому году пост уже заканчивался, поэтому гостей угощали мясными и сытными блюдами. Также готовили угощения из курицы или петуха, чтобы весь год порхать как птица, блюда из кролика или зайца, чтобы быть быстрым и проворным, подавали щедрую кутью с маслом, узвар, блины, пироги и вареники.

Народные традиции празднования Щедрого вечера можно легко воплотить и в наше время, разнообразив старинные рецепты новыми ингредиентами и вкусами. Если вы еще не решили, что приготовить на старый Новый год, предлагаем вам несколько вкусных и оригинальных рецептов.

Щедрая кутья: рецепт для старого Нового года

В отличие от Рождественской, щедрая кутья готовится со сливочным маслом. Остальные ингредиенты - те же, что и для блюда на Святвечер. Но если вы хотите придать блюду пикантности, приготовьте ее по необычному рецепту с добавлением коньяка.

Для приготовления понадобится:

пшеница или рис (400 гр);

мак (200 гр);

грецкие или лесные орехи (100 гр);

сухофрукты (100 гр);

мед (100 гр);

коньяк (1 ст.л).

Пшеницу, после предварительного замачивания на 1 час, необходимо отварить до готовности (около часа). Пропорции зерна и воды 1:2,5. Мак залить кипятком на 15 мин., затем растереть в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать. Мед необходимо растворить в стакане теплой воды или компота и вылить в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода. В самом конце в кутью следует добавить коньяк и перемешать перед подачей на новогодний стол.

Счастливый пирог на старый Новый год

Щедрый вечер не может обойтись без выпечки. Существует давний рецепт праздничного пирога с сюрпризом. Хозяйки готовят его как со сладкой, так и с мясной начинкой. Предлагаем рецепт мясного счастливого пирога, откусив кусочек которого можно обнаружить монетку, которая по примете принесет удачу и благополучие на весь будующий год. Очень вкусным получается такой пирог из слоеного теста, которое можно приготовить самостоятельно, или купить готовое, сэкономив при этом время.

Основные ингредиенты:

дрожжевое слоеное тесто (500 гр);

фарш говяжий или смешанный (500 гр);

лук репчатый (1 шт);

яйца (2 шт);

масло растительное (2 ст.л.);

соль, перец (по вкусу).



Тесто необходимо разморозить и нарезать на семь частей, каждую из которых раскатать скалкой. Фарш посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный лук и хорошо перемешать. На каждую полоску теста выложить по столовой ложке фарша, разровнять его по длине полоски, немного отступив от края. Затем полоску сложить вдвое и защипнуть края. Вилкой по краю сделать узор и свернуть получившуюся заготовку розочкой. Всего сделать семь розочек, не забыв положить внутрь одной монетку. Для украшения из теста также можно вырезать листочки. Форму для выпечки смазать маслом, выложить розочки и листочки, формируя круглый коровай. Сверху пирог смазать яйцом и отправить выпекаться в духовке при температуре 180 градусов в течение часа.

Салат "Гранатовый браслет"

Сытный и красивый при подаче салат "Гранатовый браслет" подходит для праздничного стола в Щедрый стол.

Необходимые ингредиенты:

куриное филе - 300гр;

лук - 1шт.;

картофель - 2шт.;

морковь - 2шт;

свекла - 2шт;

яйца - 3шт;

грецкие орехи - 50гр;

гранат - 1шт.;

майонез - 200 гр.