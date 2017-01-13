Меню на старый Новый год должно быть щедрым (фото, видео)

Меню на старый Новый год.
Вечер накануне старого Нового года называют Щедрым, поэтому и праздничный стол должен быть изобильным, сытным и вкусным.
Что готовят на старый Новый год по народным традициям, чтобы привлечь удачу и благополучие?
Рецепты на старый Новый год
Издавна праздник 13 января носил название Васильев вечер. Встречали его радостно, приглашали много гостей и наряжались в красивые одежды, чтобы весь будущий год прошел без бед и печалей. Немаловажную роль в праздновании играли и новогодние блюда. Святой Василий был покровителем свиней, в связи с этим на столе обязательно присутствовал жареный поросенок или блюда из свинины.
К старому Новому году пост уже заканчивался, поэтому гостей угощали мясными и сытными блюдами. Также готовили угощения из курицы или петуха, чтобы весь год порхать как птица, блюда из кролика или зайца, чтобы быть быстрым и проворным, подавали щедрую кутью с маслом, узвар, блины, пироги и вареники.
Народные традиции празднования Щедрого вечера можно легко воплотить и в наше время, разнообразив старинные рецепты новыми ингредиентами и вкусами. Если вы еще не решили, что приготовить на старый Новый год, предлагаем вам несколько вкусных и оригинальных рецептов.
Щедрая кутья: рецепт для старого Нового года
В отличие от Рождественской, щедрая кутья готовится со сливочным маслом. Остальные ингредиенты - те же, что и для блюда на Святвечер. Но если вы хотите придать блюду пикантности, приготовьте ее по необычному рецепту с добавлением коньяка.
Для приготовления понадобится:
пшеница или рис (400 гр);
мак (200 гр);
грецкие или лесные орехи (100 гр);
сухофрукты (100 гр);
мед (100 гр);
коньяк (1 ст.л).
Пшеницу, после предварительного замачивания на 1 час, необходимо отварить до готовности (около часа). Пропорции зерна и воды 1:2,5. Мак залить кипятком на 15 мин., затем растереть в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать. Мед необходимо растворить в стакане теплой воды или компота и вылить в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода. В самом конце в кутью следует добавить коньяк и перемешать перед подачей на новогодний стол.
Счастливый пирог на старый Новый год
Щедрый вечер не может обойтись без выпечки. Существует давний рецепт праздничного пирога с сюрпризом. Хозяйки готовят его как со сладкой, так и с мясной начинкой. Предлагаем рецепт мясного счастливого пирога, откусив кусочек которого можно обнаружить монетку, которая по примете принесет удачу и благополучие на весь будующий год. Очень вкусным получается такой пирог из слоеного теста, которое можно приготовить самостоятельно, или купить готовое, сэкономив при этом время.
Основные ингредиенты:
дрожжевое слоеное тесто (500 гр);
фарш говяжий или смешанный (500 гр);
лук репчатый (1 шт);
яйца (2 шт);
масло растительное (2 ст.л.);
соль, перец (по вкусу).
Тесто необходимо разморозить и нарезать на семь частей, каждую из которых раскатать скалкой. Фарш посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный лук и хорошо перемешать. На каждую полоску теста выложить по столовой ложке фарша, разровнять его по длине полоски, немного отступив от края. Затем полоску сложить вдвое и защипнуть края. Вилкой по краю сделать узор и свернуть получившуюся заготовку розочкой. Всего сделать семь розочек, не забыв положить внутрь одной монетку. Для украшения из теста также можно вырезать листочки. Форму для выпечки смазать маслом, выложить розочки и листочки, формируя круглый коровай. Сверху пирог смазать яйцом и отправить выпекаться в духовке при температуре 180 градусов в течение часа.
Салат "Гранатовый браслет"
Сытный и красивый при подаче салат "Гранатовый браслет" подходит для праздничного стола в Щедрый стол.
Необходимые ингредиенты:
куриное филе - 300гр;
лук - 1шт.;
картофель - 2шт.;
морковь - 2шт;
свекла - 2шт;
яйца - 3шт;
грецкие орехи - 50гр;
гранат - 1шт.;
майонез - 200 гр.
Мясные пальчики "крученики" из свинины
Обязательной составляющей праздничного стола на старый Новый год являются блюда из свинины. Крученики - отличная закуска для Щедрого вечера. Их готовят с различными начинками: это может быть сало, жареные грибы с луком, чернослив.
Вареники с сюрпризом: оригинальный рецепт на старый Новый год
На варениках в старый Новый год принято гадать. Для этого в них кладут разную начнику, которая символизирует что-либо.
Например: монета - к деньгам, лавровый лист - повышение на работе, курага - радость, кольцо - свадьба, карамель - любовь, зерно - богатство, вишня - удача.
Ну а после гадания, можно полакомиться традиционными варениками с картофелем и шкварками, или десертными варениками с вишней (творогом) и карамельной поливкой.