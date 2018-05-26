Магический пирог для привлечения денег на Троицу
Традиционно ни одна Троица не проходила без блюд из особых продуктов, которые способны изменить жизнь к лучшему, но, к сожалению, сейчас многие забыли об этих традициях, поэтому участники битвы экстрасенсов вызвались рассказать о том, что нужно приготовить в канун Троицы, чтобы исполнились самые заветные мечты и желания.
Яна Пасынкова проведет обряд на привлечение денег, приготовив пирог с щавелем. Это растение обладает магическими свойствами: способно привлечь деньги в ваш дом.
Для начинки:
Щавель – 100 г;
Молодая капуста – 1 кочан;
Лук – 1 большая луковица;
Свежая зелень (петрушка, укроп) – 100 г;
Морковь – 1 шт. (большая);
Чеснок – 2 зубчика;
Твердый сыр – 200 г;
Желтый сладкий перец – 1 шт.;
Растительное масло – 3 ст. л.;
Сахар – 1 ст. л.;
Соль, перец – по вкусу
Для теста:
Масло сливочное – 100 г;
Яичный желток – 5 шт.;
Разрыхлитель – 1 ч. л.;
Мука – полтора стакана;
Сметана – 4 ст. л.;
Яйцо для смазывания – 1 шт.;
Соль – щепотка
Готовим пирог для привлечения денег:
Взбить сливочное масло. Добавить по одному желтки, затем – муку, сметану и разрыхлитель.
Вымесить тесто и поставить на 1 час в холодильник.
Зелень, сыр и овощи измельчить.
Лук обжарить, добавить к нему морковь, чеснок и перец и тушить 4 минуты.
Добавить щавель, зелень и капусту, а также сахар, перец и соль. Готовить еще 5 минут.
Тесто разделить на две части, раскатать.
Сформировать пирог: на нижнюю часть теста выложить горкой начинку с сыром, накрыть второй частью с семью надрезами, смазать желтком.
Выпекать в разогретой до 180° C духовке на протяжении 40 минут.
Учтите, что на саму Троицу пироги печь нельзя! А вот накануне совершить такой ритуал для привлечения денег стоит.
Источник: dobre.stb.ua