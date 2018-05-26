Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.49
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Кулинария
26 мая 18, 20:52
Магический пирог для привлечения денег на Троицу
пирог
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Традиционно ни одна Троица не проходила без блюд из особых продуктов, которые способны изменить жизнь к лучшему, но, к сожалению, сейчас многие забыли об этих традициях, поэтому участники битвы экстрасенсов вызвались рассказать о том, что нужно приготовить в канун Троицы, чтобы исполнились самые заветные мечты и желания.
Яна Пасынкова проведет обряд на привлечение денег, приготовив пирог с щавелем. Это растение обладает магическими свойствами: способно привлечь деньги в ваш дом.

Для начинки:

Щавель – 100 г;

Молодая капуста – 1 кочан;

Лук – 1 большая луковица;

Свежая зелень (петрушка, укроп) – 100 г;

Морковь – 1 шт. (большая);

Чеснок – 2 зубчика;

Твердый сыр – 200 г;

Желтый сладкий перец – 1 шт.;

Растительное масло – 3 ст. л.;

Сахар – 1 ст. л.;

Соль, перец – по вкусу


Для теста:

Масло сливочное – 100 г;

Яичный желток – 5 шт.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Мука – полтора стакана;

Сметана – 4 ст. л.;

Яйцо для смазывания – 1 шт.;

Соль – щепотка

Готовим пирог для привлечения денег:

Взбить сливочное масло. Добавить по одному желтки, затем – муку, сметану и разрыхлитель.
Вымесить тесто и поставить на 1 час в холодильник.

Зелень, сыр и овощи измельчить.
Лук обжарить, добавить к нему морковь, чеснок и перец и тушить  4 минуты.
Добавить щавель, зелень и  капусту, а также сахар, перец и соль. Готовить еще 5 минут.

Тесто разделить на две части, раскатать.

Сформировать пирог: на нижнюю часть теста выложить горкой начинку с сыром, накрыть второй частью с семью надрезами, смазать желтком.

Выпекать в разогретой до 180° C духовке на протяжении 40 минут.

Учтите, что на саму Троицу пироги печь нельзя! А вот накануне совершить такой ритуал для привлечения денег стоит. 

Источник: dobre.stb.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Торт "Королевский" - очень вкусно и очень просто (ФОТО)
noimageРецепт дня: дрожжевые пирожки с клубникой
noimageВкусные хачапури. Такой рецепт нужен каждой хозяйке. ФОТО
noimageКекс на сгущенном молоке с белым шоколадом и фундуком
noimageРецепт большой семейной пиццы: вкусная традиция Дня семьи
Лента новостей