Магический пирог для привлечения денег на Троицу

Яна Пасынкова проведет обряд на привлечение денег, приготовив пирог с щавелем. Это растение обладает магическими свойствами: способно привлечь деньги в ваш дом.





Для начинки:





Щавель – 100 г;





Молодая капуста – 1 кочан;





Лук – 1 большая луковица;





Свежая зелень (петрушка, укроп) – 100 г;





Морковь – 1 шт. (большая);





Чеснок – 2 зубчика;





Твердый сыр – 200 г;





Желтый сладкий перец – 1 шт.;





Растительное масло – 3 ст. л.;





Сахар – 1 ст. л.;





Соль, перец – по вкусу









Для теста:





Масло сливочное – 100 г;





Яичный желток – 5 шт.;





Разрыхлитель – 1 ч. л.;





Мука – полтора стакана;





Сметана – 4 ст. л.;





Яйцо для смазывания – 1 шт.;





Соль – щепотка





Готовим пирог для привлечения денег:





Взбить сливочное масло. Добавить по одному желтки, затем – муку, сметану и разрыхлитель.

Вымесить тесто и поставить на 1 час в холодильник.





Зелень, сыр и овощи измельчить.

Лук обжарить, добавить к нему морковь, чеснок и перец и тушить 4 минуты.

Добавить щавель, зелень и капусту, а также сахар, перец и соль. Готовить еще 5 минут.





Тесто разделить на две части, раскатать.





Сформировать пирог: на нижнюю часть теста выложить горкой начинку с сыром, накрыть второй частью с семью надрезами, смазать желтком.





Выпекать в разогретой до 180° C духовке на протяжении 40 минут.





Учтите, что на саму Троицу пироги печь нельзя! А вот накануне совершить такой ритуал для привлечения денег стоит.



