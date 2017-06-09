Пирог "Золотая рыбка" ФОТО)





Пирог Золотая рыбка





Ингредиенты:





2 банки рыбных консервов (у нас форель),

0,5 стакана риса,

2 сваренных вкрутую яйца,

1 луковица,

2 пачки (1000 г) готового слоеного бездрожжевого теста,

50 г сливочного масла,

соль, перец,

яйцо для смазывания.





Приготовление:





1. Рис отварить почти до готовности, лучше немного не доварить.

Промыть, чтобы он стал рассыпчатым.

Мелко порезать луковицу и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

Добавить мелко порубленные яйца и рис.

Перемешать. Тесто немного раскатать, припылить мукой, сложить вдоль пополам, вырезать половину рыбки со сгибом в центре, развернуть.

Переложить рыбку на противень, застеленный бумагой для выпечки.





2. Раскатать вторую половину теста, часть нарезать на полоски шириной 1,5 см – это будут бортики пирога.

Яйцо разболтать со столовой ложкой воды, аккуратно смазать края вырезанной рыбки и приклеить на них полоски теста.

Так же приклеить второй ряд.

В итоге должна получиться «коробочка» из теста в форме рыбы.





3. Выложить на тесто рис с яйцом, сверху положить размятую вилкой рыбу.

Из остатков теста вырезать хвост и голову рыбы, а остальное тесто нарезать подходящей рюмочкой на кружки – чешую.





Собрать рыбку, склеивая детали взболтанным яйцом. Смазать рыбку яйцом и выпекать в предварительно нагретой до 180 С духовке до полной готовности (около 40 минут).















