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Леди
Кулинария
6 июня 17, 20:41
Пирог "Золотая рыбка" ФОТО)
Золотая рыбка
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Это вкусно и красиво

Пирог Золотая рыбка

Ингредиенты:

2 банки рыбных консервов (у нас форель),
0,5 стакана риса,
2 сваренных вкрутую яйца,
1 луковица,
2 пачки (1000 г) готового слоеного бездрожжевого теста,
50 г сливочного масла,
соль, перец,
яйцо для смазывания.

Приготовление:

1. Рис отварить почти до готовности, лучше немного не доварить. 
Промыть, чтобы он стал рассыпчатым.
Мелко порезать луковицу и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. 
Добавить мелко порубленные яйца и рис. 
Перемешать. Тесто немного раскатать, припылить мукой, сложить вдоль пополам, вырезать половину рыбки со сгибом в центре, развернуть.
Переложить рыбку на противень, застеленный бумагой для выпечки.

2. Раскатать вторую половину теста, часть нарезать на полоски шириной 1,5 см – это будут бортики пирога. 
Яйцо разболтать со столовой ложкой воды, аккуратно смазать края вырезанной рыбки и приклеить на них полоски теста. 
Так же приклеить второй ряд. 
В итоге должна получиться «коробочка» из теста в форме рыбы. 

3. Выложить на тесто рис с яйцом, сверху положить размятую вилкой рыбу. 
Из остатков теста вырезать хвост и голову рыбы, а остальное тесто нарезать подходящей рюмочкой на кружки – чешую. 

Собрать рыбку, склеивая детали взболтанным яйцом. Смазать рыбку яйцом и выпекать в предварительно нагретой до 180 С духовке до полной готовности (около 40 минут).




Источник: reallifestories
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