Пирог "Золотая рыбка" ФОТО)

Пирог Золотая рыбка
Ингредиенты:
2 банки рыбных консервов (у нас форель),
0,5 стакана риса,
2 сваренных вкрутую яйца,
1 луковица,
2 пачки (1000 г) готового слоеного бездрожжевого теста,
50 г сливочного масла,
соль, перец,
яйцо для смазывания.
Приготовление:
1. Рис отварить почти до готовности, лучше немного не доварить.
Промыть, чтобы он стал рассыпчатым.
Мелко порезать луковицу и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Добавить мелко порубленные яйца и рис.
Перемешать. Тесто немного раскатать, припылить мукой, сложить вдоль пополам, вырезать половину рыбки со сгибом в центре, развернуть.
Переложить рыбку на противень, застеленный бумагой для выпечки.
2. Раскатать вторую половину теста, часть нарезать на полоски шириной 1,5 см – это будут бортики пирога.
Яйцо разболтать со столовой ложкой воды, аккуратно смазать края вырезанной рыбки и приклеить на них полоски теста.
Так же приклеить второй ряд.
В итоге должна получиться «коробочка» из теста в форме рыбы.
3. Выложить на тесто рис с яйцом, сверху положить размятую вилкой рыбу.
Из остатков теста вырезать хвост и голову рыбы, а остальное тесто нарезать подходящей рюмочкой на кружки – чешую.
Собрать рыбку, склеивая детали взболтанным яйцом. Смазать рыбку яйцом и выпекать в предварительно нагретой до 180 С духовке до полной готовности (около 40 минут).
Источник: reallifestories