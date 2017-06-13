Список соусов без вреда для фигуры

Соус помогает подчеркнуть вкус и аромат, украсить внешний вид любого блюда. Но часто такие подливы бывают слишком жирными и калорийными. Значит, не подходят тем, кто следит за своим весом. Но нет нужды отказываться от этого дополнения к вашему кулинарному шедевру, если можно научиться готовить соусы без вреда для фигуры.





СЕКРЕТЫ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ СОУСОВ





Чтобы придать изюминку любимому блюду, необязательно использовать заправку на основе майонеза, сливок, сметаны или других высококалорийных компонентов. Соусы без вреда для фигуры можно приготовить, используя следующие ключевые ингредиенты:





- специи, травы, растения с пряным запахом (например, перец, прованские травы, укроп, кинза, имбирь, лук, чеснок, горчица);





- продукты с кислым вкусом (сок цитрусовых, сок клюквы)





- кисломолочные продукты низкой жирности (натуральный йогурт, простокваша, 1%-й кефир)





Сладкий вкус соусу придадут апельсины, йогурт, спелые помидоры, болгарский перец.





Соленый вкус получают благодаря соевому соусу и небольшому количеству соли. Остроты добавят горчица, красный и черный перец, лук, уксус. Кислинку обеспечит лимонный сок, сок лайма, кислых ягод, киви, кисломолочных продуктов.





Смешивая сок или мякоть сочных фруктов, овощей и ягод с молочными продуктами или растительным маслом, можно приготовить вкусные и полезные заправки. В зависимости от сочетания ингредиентов, они подойдут к гарнирам, салатам основным блюдам или низкокалорийным десертам.





К низкокалорийным приправам относится натуральный соевый соус. Он придает приятный пикантный вкус даже самым пресным диетическим блюдам. Чтобы выбрать качественный соевый соус, обратите внимание на упаковку, цвет, консистенцию и этикетку. Настоящий соевый соус выпускается в стеклянных бутылках. Осадка в бутылке быть не должно.





Обратите внимание на состав продукта, написанный на этикетке. В настоящем соевом соусе присутствуют соевые бобы, сахар, пшеница, уксус и соль. Кроме того, на этикетке качественного продукта должен быть указан способ получения – путем естественного брожения.





Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов соусов без вреда для фигуры.





СОУСЫ ДЛЯ ОВОЩНЫХ САЛАТОВ





Простой рецепт. Смешайте соевый соус с обезжиренным йогуртом, добавьте лимонный сок или каплю бальзамического уксуса по вкусу и заправляйте салат.





Средиземноморский соус. Понадобятся 1 помидор, 8-10 оливок, зубчик чеснока, 2 ст. ложки рубленого зеленого лука, 200 г нежирного йогурта. Измельчите овощи, смешайте с йогуртом, посолите и поперчите.





Огуречный соус. 300 г огурцов, 1 красный сладкий лук, 50 г йогурта, свежие травы по вкусу (укроп, петрушка, кинза, базилик), 1 ст.л. лимонного сока (можно больше), соль, черный перец. Все ингредиенты необходимо смешать.





НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ СОУСЫ ДЛЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД





Томатно-луковый соус. Возьмите помидор, с которого предварительно сняли кожицу, небольшой пучок шнитт-лука (можно заменить зеленым или репчатым луком), 100 г йогурта низкой жирности и 2 ст. ложки измельченных листьев зелени (базилика, петрушки или укропа), соль, перец. Измельчите помидор и лук, затем тщательно перемешайте с другими ингредиентами.





Грибной соус. В 100 г измельченных сушеных грибов добавьте немного кипятка и дайте постоять, пока грибы слегка не размякнут. После этого соедините грибы со 100г нежирного кефира, добавьте соль, перец и перемешайте. Такой соус – отличная приправа к рису, но подойдет и для других горячих блюд.





"Двойной перец". Измельчите и подогрейте на сковородке красный болгарский перец. Добавьте к нему немного измельченного лука, молотого красного перца и соли по вкусу. Этот одновременно пикантный и нежный соус хорошо подойдет к рыбным блюдам и курице.





Чтобы подчеркнуть вкус легких десертов, готовьте фруктово-ягодные соусы.





Сочетайте ингредиенты, исходя из своего вкуса и размаха фантазии. Главное условие – все компоненты должны быть низкокалорийными.