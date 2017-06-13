Правильно готовим салат

Казалось бы, что проще приготовить салат, взять все порубить, соединить, заправить майонезом или маслом и перемешать. Вот и салат готов. Однако, существуют определенные технологии того, как готовить салаты, которых нужно придерживаться. Прежде всего, не нужно готовить салаты впрок, поскольку они теряют вкус и по консистенции становятся более водянистые.





Овощные салаты надо заправлять сметаной, майонезом, маслом или уксусом перед едой.





Винегрет или салаты с майонезом приобретут особый пикантный вкус, если в них положить непосредственно перед подачей к столу корочку лимона. Если для салата используются отварные овощи, то их следует нарезать только в охлажденном виде. Не следует смешивать холодные и теплые продукты в салате, так как от этого салат быстро приходит в негодность. Для приготовления и подачи салата следует использовать лишь стеклянные, керамические или эмалированные миски.

Перец и лук для салатов надо резать очень тонко, таким образом, вкус салата только улучшится. Для нарезки салатов надо запомнить одно правило: чем плотнее структура продуктов, тем мельче его надо нарезать. К примеру, сельдерей, свеклу, репу или морковь надо резать мелко. А вот огурцы или редис, помидоры достаточно порезать ломтиками. Листочки салата же обычно просто рвут руками или подают целиком.

Для придания лучшего вкуса в некоторые салаты можно добавить чеснок, лучше для этого использовать корочку черного хлеба, которую предварительно натереть чесноком. Такую корочку надо положить в приготовленный салат и подержать недолго в салате, затем перед подачей корочку удалить. Таким образом, салат обретет вкусный и слегка уловимый вкус чеснока.

Если салат заправляется растительным маслом, то его следует добавлять после того как салат уже поперчен и посолен, а также влит уксус. Если одним из ингредиентов в салате используется отварной картофель, то закладывать в салат его надо самым последним, так как он раньше других продуктов теряет свои полезные свойства.