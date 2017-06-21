Чем утолить жажду летом? Лучшие рецепты фруктовых напитков
Фруктовые лимонады, смузи и коктейли — тройная польза в одном стакане: такие напитки бодрят, утоляют жажду и содержат массу витаминов.
Аранчата
Ингредиенты
1 лимон
1 апельсин
Сахар — 100 г
Кипяток — 100 мл
Приготовление: натереть цедру лимона и апельсина на мелкой терке. Приготовить сахарный сироп, растопив сахар в кипятке. Добавить туда натертую цедру и настоять не менее 6 часов. Выдавить сок из очищенных лимона и апельсина, все смешать и процедить через сито. Залить готовый сироп в кувшин, добавить 500 мл содовой и лед, украсить дольками лимона.
Ягодный смузи
Ингредиенты
Клубника — 25 г
Малина — 25 гр
Вишня — 25 г
Сироп клубничный —20 мл
Фреш лимон — 10 мл
Банан — 1/2
Кокосовое молоко — 50 мл
Колотый лед — 1/2
Приготовление: смешать все компоненты в блендере. Украсить клубникой.
Смузи с черной смородиной и апельсином
Ингредиенты
1 апельсин
Апельсиновый сок — 100 мл
Сироп черной смородины — 30 мл
Питьевая вода — 40 мл
Смородиновое пюре — 50 г
Приготовление: в блендер положить 2 кубика льда. Добавить сок, сироп, пюре, сок лимона и фрукты. Все взбить и перелить в кружку. Фруктовый напиток готов!
Лимонад с имбирем и черникой
Ингредиенты
Пюре черники — 70 г
Имбирный сироп — 40 мл
Сироп смородины — 50 мл
Лимонный фреш — 60 мл
Имбирный эль — 350 мл
Кусковой лед
Приготовление: все ингредиенты смешать в графине. Полученную смесь смешать в большом кувшине вместе со льдом.
Персиково-клубничный лимонад
Ингредиенты
Каопис персик — 20 мл
Клубничное пюре — 10 мл
Сироп маракуйи — 10 мл
Лаймовый фреш — 25 мл
Свежая клубника — 2 штуки
Свежий персик — 30 г
Содовая — 120 мл
Приготовление: смешать фреш, пюре и сиропы, вылить в высокий бокал. Добавить лед и долить содовой. Украсить персиком и клубникой.
Источник: lifestyle.com.ua