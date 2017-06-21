Чем утолить жажду летом? Лучшие рецепты фруктовых напитков

Фруктовые лимонады, смузи и коктейли — тройная польза в одном стакане: такие напитки бодрят, утоляют жажду и содержат массу витаминов.





Аранчата













Ингредиенты





1 лимон

1 апельсин

Сахар — 100 г

Кипяток — 100 мл





Приготовление: натереть цедру лимона и апельсина на мелкой терке. Приготовить сахарный сироп, растопив сахар в кипятке. Добавить туда натертую цедру и настоять не менее 6 часов. Выдавить сок из очищенных лимона и апельсина, все смешать и процедить через сито. Залить готовый сироп в кувшин, добавить 500 мл содовой и лед, украсить дольками лимона.





Ягодный смузи













Ингредиенты





Клубника — 25 г

Малина — 25 гр

Вишня — 25 г

Сироп клубничный —20 мл

Фреш лимон — 10 мл

Банан — 1/2

Кокосовое молоко — 50 мл

Колотый лед — 1/2





Приготовление: смешать все компоненты в блендере. Украсить клубникой.





Смузи с черной смородиной и апельсином













Ингредиенты





1 апельсин

Апельсиновый сок — 100 мл

Сироп черной смородины — 30 мл

Питьевая вода — 40 мл

Смородиновое пюре — 50 г





Приготовление: в блендер положить 2 кубика льда. Добавить сок, сироп, пюре, сок лимона и фрукты. Все взбить и перелить в кружку. Фруктовый напиток готов!





Лимонад с имбирем и черникой













Ингредиенты





Пюре черники — 70 г

Имбирный сироп — 40 мл

Сироп смородины — 50 мл

Лимонный фреш — 60 мл

Имбирный эль — 350 мл

Кусковой лед





Приготовление: все ингредиенты смешать в графине. Полученную смесь смешать в большом кувшине вместе со льдом.





Персиково-клубничный лимонад













Ингредиенты





Каопис персик — 20 мл

Клубничное пюре — 10 мл

Сироп маракуйи — 10 мл

Лаймовый фреш — 25 мл

Свежая клубника — 2 штуки

Свежий персик — 30 г

Содовая — 120 мл





Приготовление: смешать фреш, пюре и сиропы, вылить в высокий бокал. Добавить лед и долить содовой. Украсить персиком и клубникой.



