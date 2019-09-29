Кускус с овощами

Ингредиенты:





2 кабачка

1 баклажан

1 красный перец

4 помидора

2 красные луковицы

2 морковки

4 зубчика чеснока

пучок петрушки

300 г кускуса

25 г сливочного масла

2 ст.л. растительного масла





Способ приготовления:





Кабачки нарезать крупными кружочками. Баклажан нарезать кубиками. Перец очистить от семян и нарезать крупными ломтиками. 4 помидора разрезать пополам. Лук нарезать кубиками, крупно нарезать морковь.





Выложить овощи на противень, полить овощи растительным маслом, посолить и поперчить. Поставить в духовку и печь 40-50 минут при температуре 200 С, помешивая, время от времени, пока овощи не будут готовы.





Тем временем приготовить кускус. Залить кускус 2 стаканами кипятка и дать постоять 5 минут, чтобы кускус набух. Перемешать вилкой, добавить масло и петрушку. Посолить, поперчить, перемешать. Подать кускус с печеными овощами.