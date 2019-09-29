Кускус с овощами
Ингредиенты:
2 кабачка
1 баклажан
1 красный перец
4 помидора
2 красные луковицы
2 морковки
4 зубчика чеснока
пучок петрушки
300 г кускуса
25 г сливочного масла
2 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
Кабачки нарезать крупными кружочками. Баклажан нарезать кубиками. Перец очистить от семян и нарезать крупными ломтиками. 4 помидора разрезать пополам. Лук нарезать кубиками, крупно нарезать морковь.
Выложить овощи на противень, полить овощи растительным маслом, посолить и поперчить. Поставить в духовку и печь 40-50 минут при температуре 200 С, помешивая, время от времени, пока овощи не будут готовы.
Тем временем приготовить кускус. Залить кускус 2 стаканами кипятка и дать постоять 5 минут, чтобы кускус набух. Перемешать вилкой, добавить масло и петрушку. Посолить, поперчить, перемешать. Подать кускус с печеными овощами.