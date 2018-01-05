Крокембуш: изысканный французский десерт

Ингредиенты для пирожных:





Мука – 150 г

Молоко – 250 мл

Масло сливочное – 100 г

Яйца куриные – 4–5 шт.

Соль – щепотка

Для крема

Молоко – 1 л

Яйца – 4 шт.

Мука – 100 г

Сахар – 5 ст. ложек

Сахар ванильный – 8 г

Для карамели

Сахар – 1,5 ст.

Вода чистая – 80 мл





Способ приготовления:





Просеиваем муку через сито в любую удобную миску или тарелку.

Наливаем в кастрюлю молоко, добавляем соль, сливочное масло и ставим на небольшой огонь. При постоянном перемешивании, растапливаем масло и доводим смесь до кипения. Выключаем огонь и высыпаем муку. Тщательно взбиваем венчиком до однородности. Затем вооружаемся кухонной лопаткой и перемешиваем до тех пор, пока тесто не загустеет.

Теперь нужно дождаться остывания теста, чтобы можно было добавить яйца. Итак, промываем их под горячей проточной водой и добавляем в тесто по одному. Взбиваем миксером до однородности. Заварное тесто готово.

Противень для запекания застилаем пекарской бумагой или смазываем растительным маслом.

Берем любой чистый полиэтиленовый пакет, отрезаем один угол, аккуратно перекладываем в него тесто и выдавливаем на противень. Расстояние между пирожными должно быть примерно 3 – 5 см, ведь во время запекания они будут увеличиваться в размерах.

Ставим противень в духовку, разогретую до 220 градусов, и запекаем пирожные около 5-7 минут, затем сбавляем температуру до 180 градусов и запекаем еще 7-10 минут, а после отключаем огонь, приоткрываем дверцу духовки и оставляем остывать еще минут 5-7. Они должны успеть пропечься и покрыться красивой румяной корочкой.

Готовим начинку. Муку просеиваем через сито. Яйца промываем под горячей проточной водой, разбиваем в глубокую тарелку, высыпаем обычный и ванильный сахар, муку и тщательно все перемешиваем венчиком до однородности.

Выливаем молоко в кастрюлю, ставим на маленький огонь и доводим до кипения, периодически перемешивая кухонной лопаткой. Как только молоко закипело, выключаем огонь и очень аккуратно выливаем в яично-мучную смесь, одновременно перемешивая венчиком. Затем переливаем всю массу обратно в кастрюлю и ставим на плиту на маленький огонь. При интенсивном перемешивании доводим до кипения и убираем с плиты.

Каждую профитроль надрезаем сбоку или снизу, берем чайную ложку или кондитерский мешок и начинаем аккуратно наполнять начинкой.

Варим карамель: высыпаем в кастрюлю сахар с водой, тщательно перемешиваем, ставим на плиту на средний огонь. Ждем, когда сахар начнет плавиться, при этом не перемешиваем. Когда большая часть расплавится, можно начать медленно перемешивать. Готовая карамель должна иметь красивый янтарный цвет, чтобы она не подгорела, отставляем кастрюлю в сторону.

Теперь приступаем непосредственно к изготовлению «сладкой елочки». Формируем из наших пирожных пирамидку, при этом высоту и ширину выбирайте по собственному желанию. А чтобы профитроли не развалились, сначала окунаем их в карамель.

Крокембуш можно украсить той же карамелью, вытянув из нее ниточки и обмотав ими пирамидку.

И еще одна хитрость: чтобы елочка из профитролей получилась ровной, заранее сделайте из картона конус, поставьте его на тарелку или поднос и красиво укладывайте вокруг него пирожные по спирали.

Время подготовки 40 минут, Время приготовления 30 минут. Порции 7





