Самые популярные украинские блюда из гречки

Пищевая ценность зерна - в его оболочке и зародыше, поэтому из всех круп следует выделить овсяную, гречневую, пшено и бурый рис. Но каша - еда не только наша. Например, японский диетолог Азава в списке самых полезных продуктов первое место отвел гречневой крупе и рекомендовал добавлять в гречневую кашу много овощей, местных трав и продукты моря.

Чем же полезна гречневая крупа и какие блюда в украинском варианте из нее можно приготовить?

Гречиха содержит важнейшие питательные вещества: до 16% белков, 2-3% жиров, а также кальций, магний, кобальт, цинк, фосфор, йод, витамины группы В и рутин. Ученые считают, что гречка в питании полноценно заменяет мясо. В ней находятся соли железа, а щавелевая, лимонная и яблочная кислоты, которыми она очень богата, служат катализаторами усвоения пищи. Именно поэтому она полезна для органов пищеварения. И ее воздействие на эти органы зависит от степени дробления семян.

Блюда из гречневой крупы рекомендуются при сахарном диабете, ожирении, атеросклерозе, анемии, при заболеваниях нервной системы.





Каша рассыпчатая

Предварительно промытую крупу положить в термос и залить кипятком. Если это сделать утром, к обеду каша будет готова - рассыпчатая, как будто из печи, потому что приготовлена по принципу убывающего тепла.

Размазня

Стакан промытой крупы подсушить, слегка подрумянить на сковороде и всыпать в кастрюлю, залить 3 стаканами кипятка, добавить 1 столовую ложку растительного масла, посолить. Кастрюлю поставить в духовку на сковороду с кипятком. По мере выкипания кипяток добавлять.

Известны десятки старинных блюд их гречихи, но точные рецепты их утеряны. Важное место в старинной кухне занимала гречневая крупа. Теперь только в произведениях классиков встречаются гречневые блины, вареники, галушки, которые описаны более соблазнительно, чем другие блюда.

Суфле

1 стакан гречневой крупы, 3 стакана молока, 4 столовые ложки сливочного масла, 400 г творога, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара.

Крупу подсушить, смолоть в кофемолке, всыпать в кипящее молоко (2 стакана), непрерывно помешивая. Варить кашу - на слабом огне до готовности. Остудить, добавить творог, 1 стакан молока, сахар и желтки. Все перемешать и ввести взбитые белки.

Подготовленную массу выложить в форму, смазанную маслом. Поверхность сбрызнуть растительным маслом.

Выпекать в духовке или на водяной бане. Подавать со сливочным маслом.

Крупеник

1 стакан гречневой крупы, 3 стакана воды, 200 г нежироного творога, 2 столовые ложки изюма, 1 стакан молока, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сливочного масла и молотых сухарей, 4 столовые ложки сметаны и соль.

Приготовить рассыпчатую кашу. Слегка охладить и соединить с творогом, изюмом, яйцом, молоком, сахаром, хорошо перемешать.

Выложить в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями. Поверхность сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Выпекать в духовке. Подавать со сметаной.

Зразы

1 стакан гречневой крупы, 2 стакана молока, 2 яйца, 200 г нежирного творога, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сливочного масла, 4 столовые ложки сметаны, соль.

В кипящее молоко с маслом (1 столовая ложка) всыпать дробленую гречневую крупу. Варить на слабом огне до готовности, затем слегка остудить и добавить 1 яйцо, 1 столовую ложку сахара, хорошо перемешать. Творог смешать с оставшимся яйцом и сахаром.

Из гречневой каши сделать лепешки, положить на них подготовленный творог, оформить в виде пирожка. Готовить пирожки на водяной бане и подавать со сметаной.

Каша для диабетиков

1 стакан гречки, две натертые моркови, кусочек порезанного лука опустить в 3 стакана подсоленного кипятка и варить до готовности. Перед тем, как каша будет готова, добавить в нее 2 столовые ложки растительного масла.

Пирог

2 стакана гречневой муки, 2 стакана сахара, 6 яиц, 6 столовых ложек сметаны, сода (на кончике ножа), сок одного лимона, 250 г сливочного масла, 1 стакан молотых грецких орехов.

Желтки соединить с маслом, сахаром и сметаной. Взбить до образования однородной массы. Добавить муку, соду с соком лимона, молотые грецкие орехи и взбитые белки. Замесить тесто, раскатать и печь в духовке. Готовый пирог смазать сгущенкой или повидлом.





Коржики

2 стакана гречневой муки, 2 яблока, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка сливочного масла, соль.

Гречневую муку подсушить на сковороде, сахар развести кипяченой водой. Сахарным сиропом развести гречневую муку, добавить мелко нарезанные очищенные яблоки и перемешать. Жарить на сковороде.