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Леди
Кулинария
19 ноября 17, 21:19
Почему нельзя хранить яйца на боковых дверцах холодильника?
яйцо
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Большинство из нас хранит яйца на боковых дверцах холодильника, там есть обычно специальный отдел.
Однако ученые считают, что хранить яйца нужно в другом месте.

Британский эксперт по выбору и хранению продуктов питания Влатка Лейк считает, что если хранить яйца в боковых дверцах холодильника, они испортятся быстрее, чем закончится их срок годности.

Это объясняется тем, что яйца будут находиться в условиях постоянно меняющейся температуры из-за того, что открываются и закрываются дверцы.



Эксперт советует хранить яйца в их магазинной упаковке (если она картонная) на средней полке холодильника. При этом нужно держать яйца подальше от каких-либо продуктов, которые имеют сильный запах. Ведь скорлупа имеет пористую структуру и яйца легко впитывают в себя все сильные запахи, что может негативно сказаться на их вкусовых качествах.

А чтобы избежать вероятного заражения яиц, лоток с ними и сырое мясо нужно держать в максимально удаленных друг от друга местах холодильника.
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