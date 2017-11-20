Почему нельзя хранить яйца на боковых дверцах холодильника?

Однако ученые считают, что хранить яйца нужно в другом месте.





Британский эксперт по выбору и хранению продуктов питания Влатка Лейк считает, что если хранить яйца в боковых дверцах холодильника, они испортятся быстрее, чем закончится их срок годности.





Это объясняется тем, что яйца будут находиться в условиях постоянно меняющейся температуры из-за того, что открываются и закрываются дверцы.













Эксперт советует хранить яйца в их магазинной упаковке (если она картонная) на средней полке холодильника. При этом нужно держать яйца подальше от каких-либо продуктов, которые имеют сильный запах. Ведь скорлупа имеет пористую структуру и яйца легко впитывают в себя все сильные запахи, что может негативно сказаться на их вкусовых качествах.





А чтобы избежать вероятного заражения яиц, лоток с ними и сырое мясо нужно держать в максимально удаленных друг от друга местах холодильника.