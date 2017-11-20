Торт Наполеон с очень вкусным кремом (ФОТО)

Торт Наполеон с очень вкусным кремом
П о н а д о б и т с я:
Для коржей:
- 80 г. сливочного масла, комнатной температуры;
- 100 г. сахара;
- 2 яйца, комнатной температуры;
- 300-350 мл. молока;
- ½ ч.л. разрыхлителя;
- примерно 800-900 г. муки.
- 400 г. вареной сгущенки;
- 600 мл. жирных сливок (от 30%);
- 500 мл. молока;
- 4 ст.л. крахмала;
- 2 яйца;
- 0,5 ст. сахарной пудры
Сливочное масло и сахар положить в миску
И взбить миксером
Добавить яйца
Взбить миксером
Добавить молоко
Перемешать венчиком
Отмерить примерно 150 г муки, добавить соду
Перемешать
Просеять в смесь молока и яиц.
Перемешиваем. Постепенно добавляем остальную муку (лучше просеивайте,тогда комочков не будет)
Когда тесто будет достаточно густым...
выкладываем его на стол...
и месим руками. Тесто должно быть эластичным и не липнущим к рукам. Оставим его на столе минут на 30
А сами займемся кремом:
Яйца и крахмал хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков
Вот так должно получиться
Чуть подогреваем молоко и немного наливаем в желтковую смесь
Перемешиваем
И выливаем все в подогретое молоко
Варим на среднем огне в антипригарной посуде до загустения, постоянно помешивая. Если нет антипригарной посуды. тогда на водяной бане.
Если у вас в креме комочки, взбейте его погруженным блендером.
Вот так должно получиться. Теперь оставляем крем остывать до комнатной температуры, а сами займемся тестом
Тесто разделить на 4 части
Затем каждую часть еще на 5 частей. Должно получиться 20 кусочков
Берем кусочек, хорошо обваливаем его в муке, раскатываем тонко
(тесто эластичное, послушное, не рвется)
Накалываем вилкой
Накручиваем на скалку
Переносим на противень (противень не обязательно застилать бумагой, т.к. коржи не прилипают)
Печем при 180-200 С минуты 4. Я вынимала их,когда появлялись румяные островки
Края нужно обрезать сразу (у меня крышка диам. 21 см)
Обрезки пригодятся для обсыпки
Таким образом выпечь все коржи
Между выпечкой коржей можно продолжить готовить крем.
Если у вас нет готовой вареной сгущенки, то сварите ее заранее. Она должна быть холодная.
В остывший заварной крем добавить баночку вареной сгущенки
Перемешать
Сливки взбить с сахарной пудрой
Добавить в крем сначала небольшую часть взбитых сливок.
Перемешать
Затем крем добавить в сливки и все хорошо перемешать
Крем, конечно, слов нет - очень вкусный. С ним шикарный медовик бы получился. По вкусу напоминает подтаявшее мороженое.
Сборка:
Остывшие коржи смазываем кремом. Примерно по 3 ст.л. на корж
Распределяем по всей поверхности
И таким образом смазать все коржи. Крема хватило как раз. Остатки вылила на верхушку
Хорошо размазать крем по бокам
Обсыпать крошкой и поставитьв холодильник на ночь.
Торт получается довольно высоким. Но после ночи в холодильнике он осядет
Это уже после ночи.Осел...но все равно не маленький...
Тортик довольно упругий при нарезке. Коржи пропитываются плохо, жестковаты...
Поэтому он меня немного разочаровал... Спас его только вкусный крем... Хотя мужу понравился... И детям...И гостю...
Но когда тортик я попробовала на следующий день, когда он уже хорошо пропитался, я изменила свое мнение о нем. Все-таки вкусный! И хоть я не люблю наполеоны, он даже мне понравился... Ну а любителям наполеонов должен понравиться точно... Только дайте ему сутки пропитаться.