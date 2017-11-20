Торт Наполеон с очень вкусным кремом (ФОТО)

80 г. сливочного масла, комнатной температуры;

100 г. сахара;

2 яйца, комнатной температуры;

300-350 мл. молока;

½ ч.л. разрыхлителя;

примерно 800-900 г. муки.

400 г. вареной сгущенки;

600 мл. жирных сливок (от 30%);

500 мл. молока;

4 ст.л. крахмала;

2 яйца;

0,5 ст. сахарной пудры

Сливочное масло и сахар положить в мискуИ взбить миксеромДобавить яйцаВзбить миксеромДобавить молокоПеремешать венчикомОтмерить примерно 150 г муки, добавить содуПеремешатьПросеять в смесь молока и яиц.Перемешиваем. Постепенно добавляем остальную муку (лучше просеивайте,тогда комочков не будет)Когда тесто будет достаточно густым...выкладываем его на стол...и месим руками. Тесто должно быть эластичным и не липнущим к рукам. Оставим его на столе минут на 30Яйца и крахмал хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочковВот так должно получитьсяЧуть подогреваем молоко и немного наливаем в желтковую смесьПеремешиваемИ выливаем все в подогретое молокоВарим на среднем огне в антипригарной посуде до загустения, постоянно помешивая. Если нет антипригарной посуды. тогда на водяной бане.Если у вас в креме комочки, взбейте его погруженным блендером.Вот так должно получиться. Теперь оставляем крем остывать до комнатной температуры, а сами займемся тестомТесто разделить на 4 частиЗатем каждую часть еще на 5 частей. Должно получиться 20 кусочковБерем кусочек, хорошо обваливаем его в муке, раскатываем тонко(тесто эластичное, послушное, не рвется)Накалываем вилкойНакручиваем на скалкуПереносим на противень (противень не обязательно застилать бумагой, т.к. коржи не прилипают)Печем при 180-200 С минуты 4. Я вынимала их,когда появлялись румяные островкиКрая нужно обрезать сразу (у меня крышка диам. 21 см)Обрезки пригодятся для обсыпкиТаким образом выпечь все коржиМежду выпечкой коржей можно продолжить готовить крем.Если у вас нет готовой вареной сгущенки, то сварите ее заранее. Она должна быть холодная.В остывший заварной крем добавить баночку вареной сгущенкиПеремешатьСливки взбить с сахарной пудройДобавить в крем сначала небольшую часть взбитых сливок.ПеремешатьЗатем крем добавить в сливки и все хорошо перемешатьКрем, конечно, слов нет - очень вкусный. С ним шикарный медовик бы получился. По вкусу напоминает подтаявшее мороженое.Остывшие коржи смазываем кремом. Примерно по 3 ст.л. на коржРаспределяем по всей поверхностиИ таким образом смазать все коржи. Крема хватило как раз. Остатки вылила на верхушкуХорошо размазать крем по бокамОбсыпать крошкой и поставитьв холодильник на ночь.Торт получается довольно высоким. Но после ночи в холодильнике он осядетЭто уже после ночи.Осел...но все равно не маленький...Тортик довольно упругий при нарезке. Коржи пропитываются плохо, жестковаты...Поэтому он меня немного разочаровал... Спас его только вкусный крем... Хотя мужу понравился... И детям...И гостю...Но когда тортик я попробовала на следующий день, когда он уже хорошо пропитался, я изменила свое мнение о нем. Все-таки вкусный! И хоть я не люблю наполеоны, он даже мне понравился... Ну а любителям наполеонов должен понравиться точно... Только дайте ему сутки пропитаться.