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Леди
Кулинария
24 декабря 17, 22:45
Вишневый пирог с крошкой
Вишневый пирог
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Вкусный пирог к чаю с начинкой из консервированной вишни.

 Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой.


Ингредиенты
  • Для теста:

  • мука200 г
  • масло100 г
  • сахар75 г
  • сметана50 г
  • разрыхлитель1 ч.л.

  • Для начинки:
  • консервированная вишня без косточек1 банка

  • Для крошки:

  • мука50 г
  • сливочное масло50 г
  • сахарная пудра20 г
  • молотые орехи2 ст.л.

90 мин 8-10 порции

1. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. Добавить сметану, перемешать. Порциями всыпать муку, смешанную с разрыхлителям. Хорошо перемешать ложкой.

2. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см, сформировать пальцами бортики. Поставить на полчаса в холодильник.

3. Тем временем сложить вишни в дуршлаг, чтобы стек сироп.

4. Для крошки мягкое сливочное масло и муку растереть кончиками пальцев в крупную крошку. Добавить сахарную пудру и орехи, перемешать.

5. Выложить вишню на тесто, сверху посыпать крошкой. 

6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 30-40 минут, чтобы получилась золотистая корочка.

источник: ivona

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