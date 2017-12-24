Вишневый пирог с крошкой

Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой.
Ингредиенты
- Для теста:
- мука200 г
- масло100 г
- сахар75 г
- сметана50 г
- разрыхлитель1 ч.л.
- Для начинки:
- консервированная вишня без косточек1 банка
- Для крошки:
- мука50 г
- сливочное масло50 г
- сахарная пудра20 г
- молотые орехи2 ст.л.
1. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. Добавить сметану, перемешать. Порциями всыпать муку, смешанную с разрыхлителям. Хорошо перемешать ложкой.
2. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см, сформировать пальцами бортики. Поставить на полчаса в холодильник.
3. Тем временем сложить вишни в дуршлаг, чтобы стек сироп.
4. Для крошки мягкое сливочное масло и муку растереть кончиками пальцев в крупную крошку. Добавить сахарную пудру и орехи, перемешать.
5. Выложить вишню на тесто, сверху посыпать крошкой.
6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 30-40 минут, чтобы получилась золотистая корочка.
источник: ivona