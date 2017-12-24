Вишневый пирог с крошкой

Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой.

1. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром. Добавить сметану, перемешать. Порциями всыпать муку, смешанную с разрыхлителям. Хорошо перемешать ложкой.

2. Выложить тесто в разъемную форму диаметром 26 см, сформировать пальцами бортики. Поставить на полчаса в холодильник.

3. Тем временем сложить вишни в дуршлаг, чтобы стек сироп.

4. Для крошки мягкое сливочное масло и муку растереть кончиками пальцев в крупную крошку. Добавить сахарную пудру и орехи, перемешать.

5. Выложить вишню на тесто, сверху посыпать крошкой.

6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 30-40 минут, чтобы получилась золотистая корочка.

источник: ivona

