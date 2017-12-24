Рисовальная белковая глазурь: украшаем праздничную выпечку

Нет ничего проще – приготовьте рисовальную глазурь и с помощью небольшого корнетика или кондитерского шприца раскрасьте вашу выпечку всеми цветами радуги!
Ингредиенты
- Яичный белок - 1 шт.
- Сахарная пудра - 200 г
- Сок лимонный - 1 ст. л.
Способ приготовления
- Взбейте миксером охлажденный белок с половиной сахарной пудры.
- Добавьте оставшуюся пудру и лимонный сок.
- Продолжайте взбивание до тех пор, пока глазурь не загустеет.
- Она должна перестать спадать с венчиков миксера. При желании белковую сахарную глазурь можно подкрасить растительными пищевыми красителями.
- Работать с глазурью можно при помощи корнетиков из бумаги или кондитерского мешка.
Как и с чем подавать
С помощью рисовальной белковой глазури украсьте вашу выпечку, торты, печенья и пряники.
Источник: smak.ua