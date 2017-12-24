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Леди
Кулинария
24 декабря 17, 22:54
Рисовальная белковая глазурь: украшаем праздничную выпечку
пряник
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Сделать обычное печенье праздничным, украсить торт или рулет?

Нет ничего проще – приготовьте рисовальную глазурь и с помощью небольшого корнетика или кондитерского шприца раскрасьте вашу выпечку всеми цветами радуги!


Ингредиенты

  • Яичный белок - 1 шт.
  • Сахарная пудра - 200 г
  • Сок лимонный - 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Взбейте миксером охлажденный белок с половиной сахарной пудры.
  2. Добавьте оставшуюся пудру и лимонный сок.
  3. Продолжайте взбивание до тех пор, пока глазурь не загустеет.
  4. Она должна перестать спадать с венчиков миксера. При желании белковую сахарную глазурь можно подкрасить растительными пищевыми красителями.
  5. Работать с глазурью можно при помощи корнетиков из бумаги или кондитерского мешка.

Как и с чем подавать

С помощью рисовальной белковой глазури украсьте вашу выпечку, торты, печенья и пряники.

Источник: smak.ua

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