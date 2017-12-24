Оссобуко по-милански: вкусные традиции итальянской кухни

Вы замечали, что итальянский ресторанчик можно встретить в любой части земного шара? И если вы думаете, что ее шедеврами являются исключительно паста и пицца, то очень заблуждаетесь. Итальянская кухня разнообразна, при этом проста и питательна.

Сегодня мы хотим познакомить вас с традиционным блюдом итальянской национальной кухни – оссобуко. В переводе с итальянского osso buco означает «полая кость», поскольку представляет собой разрубленную поперек тушёную телячью голяшку – самое вкусное и нежное мясо, которое находится вокруг мозговой косточки. Готовить это блюдо очень просто, а результат – пальчики оближешь.

• Телячья голяшка – 6 кусков

• Луковица – 1 шт.

• Чеснок – 1 зубок

• Белое сухое вино – 1 стакан

• Мясной бульон – 500 г

• Сливочное масло – 2 ст. л.

• Оливковое масло – 3 ст. л.

• Мука – 3 ст. л.

• Соль и перец – по вкусу





ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ





1. Мясо моем под проточной водой, слегка просушиваем бумажными салфетками. В нескольких местах надрезаем пленку и обваливаем в муке.

2. Нарезаем кольцами лук и измельчаем чеснок. Слегка обжариваем их на смеси масел. Снимаем со сковородки.

3. Там же обжариваем со всех сторон мясо. Заливаем вином и тушим на умеренно сильном огне пока оно не испарится.

4. Добавляем бульон и жареный лук с чесноком. Солим и перчим. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне около часа.





Приятного аппетита!

Источник: kolobok.ua

