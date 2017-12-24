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Леди
Кулинария
24 декабря 17, 23:03
Оссобуко по-милански: вкусные традиции итальянской кухни
Оссобуко по-милански
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Итальянская кухня считается одной из самых вкусных в мире.

Вы замечали, что итальянский ресторанчик можно встретить в любой части земного шара? И если вы думаете, что ее шедеврами являются исключительно паста и пицца, то очень заблуждаетесь. Итальянская кухня разнообразна, при этом проста и питательна.

Сегодня мы хотим познакомить вас с традиционным блюдом итальянской национальной кухни – оссобуко. В переводе с итальянского osso buco означает «полая кость», поскольку представляет собой разрубленную поперек тушёную телячью голяшку – самое вкусное и нежное мясо, которое находится вокруг мозговой косточки. Готовить это блюдо очень просто, а результат – пальчики оближешь.

ИНГРЕДИЕНТЫ



• Телячья голяшка – 6 кусков
• Луковица – 1 шт.
• Чеснок – 1 зубок
• Белое сухое вино – 1 стакан
• Мясной бульон – 500 г
• Сливочное масло – 2 ст. л.
• Оливковое масло – 3 ст. л.
• Мука – 3 ст. л.
• Соль и перец – по вкусу


ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ


1. Мясо моем под проточной водой, слегка просушиваем бумажными салфетками. В нескольких местах надрезаем пленку и обваливаем в муке.

2. Нарезаем кольцами лук и измельчаем чеснок. Слегка обжариваем их на смеси масел. Снимаем со сковородки.

3. Там же обжариваем со всех сторон мясо. Заливаем вином и тушим на умеренно сильном огне пока оно не испарится.

4. Добавляем бульон и жареный лук с чесноком. Солим и перчим. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне около часа. 


Приятного аппетита!

Источник: kolobok.ua

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