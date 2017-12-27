Этот продукт ни в коем случае нельзя греть в микроволновке

Американские физики доказали, что приготовленные в микроволновке яйца могут взрываться. То же самое может произойти с очищенными вареными яйцами, пишет The Mirror.





Исследования начали после истории мужчины, который подал судебный иск, где он утверждал, что получил тяжелые ожоги и потерял слух от яйца, взорвавшегося у него во рту.





По мнению ученых, взрыв происходит из-за того, что в желтке сваренных яиц находятся полости с водой, которая перегревается до температуры значительно выше точки кипения.





Напомним, ранее мы писали о главных ошибках хранения продуктов в холодильнике, а также рассказывали о пище, которую нельзя греть в микроволновке. Несмотря на всю универсальность и полезность микроволновой печи, существует несколько правил, которых мы обязательно должны придерживаться, чтобы продлить срок ее использования и, собственно, оставаться в безопасности, потому что порой ее неправильное использование может привести к очень неприятным результатам.





Кроме этого, мы сообщали, что какие ошибки во время разогрева еды в микроволновке портят ее и отравляют.



