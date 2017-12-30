Буженина от Эктора Хименес-Браво

Время подготовки 12 ч





Ингредиенты





Свиная вырезка - 2 кг

Чеснок - 5 зубчиков

Масло оливковое - 3 ст.л.

Белое сухое вино - 3 ст.л.

Пиво темное - 200 г

Зира - 1/2 ч.л.

Розмарин - 2 шт.

Лавровый лист - 2 шт.





Способ приготовления





Мясо обсушите бумажными полотенцами. Мелко нарежьте чеснок.





Приготовьте маринад: раздавите горошины розового, душистого и черного перца, перемешайте с оливковым маслом, соевым соусом, солью, паприкой, зирой, чесноком, солью, луком и пивом; смажьте мясо со всех сторон. Положите в контейнер, герметично закройте и уберите в холодильник на 12 часов.





Поместите мясо в форме в духовку (разогретую до 165С), в форму влейте вино, добавьте лавровый лист и розмарин.





Готовьте 1,5 часа или до полной готовности (внутренняя температура мяса должна быть 75 градусов), по мере необходимости подливайте темное пиво.



