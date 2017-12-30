Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Кулинария
29 декабря 17, 21:57
Буженина от Эктора Хименес-Браво
буженина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рецептов приготовления буженины существует множество, но этот один из лучших!
Время подготовки 12 ч

Ингредиенты

Свиная вырезка - 2 кг
Чеснок - 5 зубчиков
Масло оливковое - 3 ст.л.
Белое сухое вино - 3 ст.л.
Пиво темное - 200 г
Зира - 1/2 ч.л.
Розмарин - 2 шт.
Лавровый лист - 2 шт.

Способ приготовления

Мясо обсушите бумажными полотенцами. Мелко нарежьте чеснок.

Приготовьте маринад: раздавите горошины розового, душистого и черного перца, перемешайте с оливковым маслом, соевым соусом, солью, паприкой, зирой, чесноком, солью, луком и пивом; смажьте мясо со всех сторон. Положите в контейнер, герметично закройте и уберите в холодильник на 12 часов.

Поместите мясо в форме в духовку (разогретую до 165С), в форму влейте вино, добавьте лавровый лист и розмарин.

 Готовьте 1,5 часа или до полной готовности (внутренняя температура мяса должна быть 75 градусов), по мере необходимости подливайте темное пиво.

Источник: smak.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый год-2018: закуска «Буржуй в телогрейке»
noimageСалаты на Новый год: Пять рецептов без майонеза
noimageЭтот продукт ни в коем случае нельзя греть в микроволновке
noimageНеобычные блюда украсят Новогодний стол в год Жёлтой Собаки
noimageОссобуко по-милански: вкусные традиции итальянской кухни
Лента новостей