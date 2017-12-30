Новый год-2018: закуска «Буржуй в телогрейке»

Ингредиенты





Фарш — 600 г

Хлеб — 1 булка

Лук репчатый — 2 головки

Молоко или сливки — 1 стакан

Соль, перец — по вкусу

Сыр — 100 г

Бекон — 200 г

Растительное масло — для жарки

Зелень — 1 пучок

Чеснок — 2 зубчика





Способ приготовления





1. Лук нарежьте мелкими кубиками, посолите и поперчите, обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.

2. Хлебную мякоть замочите в молоке или сливках.

3. Сыр натрите на мелкой терке, зелень и чеснок нашинкуйте, добавьте все в фарш.

4. Хлебный мякиш отожмите, также переложите в фарш, тщательно размешайте.

5. Сформируйте кружочки, оберните их с двух сторон беконом, скрепите зубочистками.





Противень застелите пергаментной бумагой, выложите на него закуску.





Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 45 минут.



