Новый год-2018: закуска «Буржуй в телогрейке»

Ингредиенты
Фарш — 600 г
Хлеб — 1 булка
Лук репчатый — 2 головки
Молоко или сливки — 1 стакан
Соль, перец — по вкусу
Сыр — 100 г
Бекон — 200 г
Растительное масло — для жарки
Зелень — 1 пучок
Чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления
1. Лук нарежьте мелкими кубиками, посолите и поперчите, обжарьте в растительном масле до золотистого цвета.
2. Хлебную мякоть замочите в молоке или сливках.
3. Сыр натрите на мелкой терке, зелень и чеснок нашинкуйте, добавьте все в фарш.
4. Хлебный мякиш отожмите, также переложите в фарш, тщательно размешайте.
5. Сформируйте кружочки, оберните их с двух сторон беконом, скрепите зубочистками.
Противень застелите пергаментной бумагой, выложите на него закуску.
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 45 минут.