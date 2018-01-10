Картофель с грибами по-деревенски

Картофельная запеканка с грибами – это сытное и вкусное блюдо с минимальными затратами.









Ингредиенты:





- 300 г соленых грибов

- 3-4 картофелины

- 2 луковицы

- 100 г сметаны

- 1 ст.л. муки

- соль, перец

- растительное масло

- 50 г тертого сыра





Рецепт приготовления:





1. Картофель помыть щеткой и отварить в кожуре до полуготовности. Остудить, почистить и нарезать кружочками.





2. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на разогретой с растительным маслом сковороде.





3. Соленые грибы нарезать ломтиками и также обжарить на столовой ложке растительного масла.





4. На дно формы для запекания выложить половину нарезанного картофеля. Посыпать солью и перцем. Сверху распределить жареный лук и грибы. Выложить оставшийся картофель.





5. Смешать сметану с мукой, посолить и поперчить. Намазать этой смесью картофель, затем посыпать тертым сыром.





6. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. За это время картофельная запеканка с грибами должна подрумяниться.



