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Леди
Кулинария
9 января 18, 20:03
Картофель с грибами по-деревенски
Картофельная запеканка
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Запеченный картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир
Картофельная запеканка с грибами – это сытное и вкусное блюдо с минимальными затратами.


Ингредиенты:

- 300 г соленых грибов
- 3-4 картофелины
- 2 луковицы
- 100 г сметаны
- 1 ст.л. муки
- соль, перец
- растительное масло
- 50 г тертого сыра

Рецепт приготовления:

1. Картофель помыть щеткой и отварить в кожуре до полуготовности. Остудить, почистить и нарезать кружочками.

2. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на разогретой с растительным маслом сковороде.

3. Соленые грибы нарезать ломтиками и также обжарить на столовой ложке растительного масла.

4. На дно формы для запекания выложить половину нарезанного картофеля. Посыпать солью и перцем. Сверху распределить жареный лук и грибы. Выложить оставшийся картофель.

5. Смешать сметану с мукой, посолить и поперчить. Намазать этой смесью картофель, затем посыпать тертым сыром.

6. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. За это время картофельная запеканка с грибами должна подрумяниться.

источник: segodnya.ua
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