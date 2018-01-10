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Леди
Кулинария
9 января 18, 21:50
Праздничные мясные пирожки на Крещение Господне
пирожки с мясом
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Чудесные маленькие пирожки с мясным фаршом и ароматными специями, отлично подойдут как праздничная закуска.
Праздничные мясные пирожки на Крещение Господне 

Ингредиенты:

- Фарш говяжий - 500 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Тесто слоеное - 3 листа
- Яйцо - 1 шт.
- Перец, соль

Способ приготовления:

Одну большую или пару средних луковиц нужно порезать.

Обжарить лук в растительном масле до прозрачности и добавить мясной фарш. Продолжать жарить все вместе, часто помешивая, пока не испарится большая часть мясного сока. Фарш должен в итоге обжариться и не слипнуться в большие комки.

Слоеное тесто нужно предварительно разморозить. От теста отрезать квадратики примерно 10х10 см (зависит от толщины исходного куска, конечно) и раскатывать их на посыпанной мукой поверхности толщиной около 0.5 см в виде прямоугольников.

На каждый прямоугольник теста нужно положить столовую ложку мясной начинки, а края смазать яйцом как на картинке. Это поможет склеить края пирожков и не даст им развалиться при выпечке.

Готовые пирожки разложить на противне и смазать их поверхность яйцом.

Пекутся пирожки достаточно быстро — минут 20-25 при средней температуре (около 180 градусов).



Как и с чем подавать

Подаем пирожки горячими или охлажденными с соусом по вкусу. Приятного аппетита!

источник: /smak.ua

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