Праздничные мясные пирожки на Крещение Господне
Ингредиенты:
- Фарш говяжий - 500 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Тесто слоеное - 3 листа
- Яйцо - 1 шт.
- Перец, соль
Способ приготовления:
Одну большую или пару средних луковиц нужно порезать.
Обжарить лук в растительном масле до прозрачности и добавить мясной фарш. Продолжать жарить все вместе, часто помешивая, пока не испарится большая часть мясного сока. Фарш должен в итоге обжариться и не слипнуться в большие комки.
Слоеное тесто нужно предварительно разморозить. От теста отрезать квадратики примерно 10х10 см (зависит от толщины исходного куска, конечно) и раскатывать их на посыпанной мукой поверхности толщиной около 0.5 см в виде прямоугольников.
На каждый прямоугольник теста нужно положить столовую ложку мясной начинки, а края смазать яйцом как на картинке. Это поможет склеить края пирожков и не даст им развалиться при выпечке.
Готовые пирожки разложить на противне и смазать их поверхность яйцом.
Пекутся пирожки достаточно быстро — минут 20-25 при средней температуре (около 180 градусов).
Как и с чем подавать
Подаем пирожки горячими или охлажденными с соусом по вкусу. Приятного аппетита!