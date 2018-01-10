Праздничные мясные пирожки на Крещение Господне





Ингредиенты:





- Фарш говяжий - 500 г

- Лук репчатый - 1 шт.

- Тесто слоеное - 3 листа

- Яйцо - 1 шт.

- Перец, соль





Способ приготовления:





Одну большую или пару средних луковиц нужно порезать.





Обжарить лук в растительном масле до прозрачности и добавить мясной фарш. Продолжать жарить все вместе, часто помешивая, пока не испарится большая часть мясного сока. Фарш должен в итоге обжариться и не слипнуться в большие комки.





Слоеное тесто нужно предварительно разморозить. От теста отрезать квадратики примерно 10х10 см (зависит от толщины исходного куска, конечно) и раскатывать их на посыпанной мукой поверхности толщиной около 0.5 см в виде прямоугольников.





На каждый прямоугольник теста нужно положить столовую ложку мясной начинки, а края смазать яйцом как на картинке. Это поможет склеить края пирожков и не даст им развалиться при выпечке.





Готовые пирожки разложить на противне и смазать их поверхность яйцом.





Пекутся пирожки достаточно быстро — минут 20-25 при средней температуре (около 180 градусов).













Как и с чем подавать





Подаем пирожки горячими или охлажденными с соусом по вкусу. Приятного аппетита!







