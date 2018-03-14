7 хитростей приготовления самого вкусного картофельного пюре

1. Выгодно оттенить сливочный вкус молока и масла поможет добавленная в картофельное пюре щепотка мускатного ореха.

2. Пикантный вкус картофельному пюре придаст репчатый лук, отваренный и растолченный вместе с клубнями.

3. Если вы любитель пряностей, то добавленные при варке картофеля несколько бутонов гвоздики, пара горошин черного душистого перца или лавровый лист придадут картофельному пюре насыщенный приятный аромат.

4. В готовое картофельное пюре вместо молока можно добавить горячие сливки или теплую сметану. Это добавит блюду сливочный вкус и шелковистую, нежную текстуру.

5. Добавленные в готовое пюре пассерованные лук или грибы разнообразят вкус классического картофельного пюре и сделают его сытнее.

6. Роскошный сливочный вкус блюду придаст пармезан, мелко натертый и добавленный в размятое пюре.

7. Также сделать привычное картофельное пюре вкусным и необычным, помогут добавленные в пюре различные овощи.

Как придать пюре цвет