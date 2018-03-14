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Леди
Кулинария
13 марта 18, 22:12
7 хитростей приготовления самого вкусного картофельного пюре
картофельное пюре
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Привычное картофельное пюре может легко превратиться в необычное и изысканное блюдо, если знать несколько секретов.

1. Выгодно оттенить сливочный вкус молока и масла поможет добавленная в картофельное пюре щепотка мускатного ореха.

2. Пикантный вкус картофельному пюре придаст репчатый лук, отваренный и растолченный вместе с клубнями.

3. Если вы любитель пряностей, то добавленные при варке картофеля несколько бутонов гвоздики, пара горошин черного душистого перца или лавровый лист придадут картофельному пюре насыщенный приятный аромат.

4. В готовое картофельное пюре вместо молока можно добавить горячие сливки или теплую сметану. Это добавит блюду сливочный вкус и шелковистую, нежную текстуру.

5. Добавленные в готовое пюре пассерованные лук или грибы разнообразят вкус классического картофельного пюре и сделают его сытнее.

6. Роскошный сливочный вкус блюду придаст пармезан, мелко натертый и добавленный в размятое пюре.

7. Также сделать привычное картофельное пюре вкусным и необычным, помогут добавленные в пюре различные овощи.

Как придать пюре цвет

  • Зеленый цвет и свежий вкус картофельному пюре придаст зеленый горошек и мята, или просто мелкорубленная любимая зелень.
  • Нежный розовый цвет подарит добавление свежей сладкой паприки или томатов.
  • Для придания насыщенного малинового цвета в картофельное пюре добавляют свекольный сок
  • Оранжевый цвет пюре придаст морковь и тыква. 
Источник: smak.ua
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