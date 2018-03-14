7 хитростей приготовления самого вкусного картофельного пюре

1. Выгодно оттенить сливочный вкус молока и масла поможет добавленная в картофельное пюре щепотка мускатного ореха.
2. Пикантный вкус картофельному пюре придаст репчатый лук, отваренный и растолченный вместе с клубнями.
3. Если вы любитель пряностей, то добавленные при варке картофеля несколько бутонов гвоздики, пара горошин черного душистого перца или лавровый лист придадут картофельному пюре насыщенный приятный аромат.
4. В готовое картофельное пюре вместо молока можно добавить горячие сливки или теплую сметану. Это добавит блюду сливочный вкус и шелковистую, нежную текстуру.
5. Добавленные в готовое пюре пассерованные лук или грибы разнообразят вкус классического картофельного пюре и сделают его сытнее.
6. Роскошный сливочный вкус блюду придаст пармезан, мелко натертый и добавленный в размятое пюре.
7. Также сделать привычное картофельное пюре вкусным и необычным, помогут добавленные в пюре различные овощи.
Как придать пюре цвет
- Зеленый цвет и свежий вкус картофельному пюре придаст зеленый горошек и мята, или просто мелкорубленная любимая зелень.
- Нежный розовый цвет подарит добавление свежей сладкой паприки или томатов.
- Для придания насыщенного малинового цвета в картофельное пюре добавляют свекольный сок
- Оранжевый цвет пюре придаст морковь и тыква.