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Леди
Кулинария
18 августа 18, 12:21
Сэндвич «Панини» - очень сытный, идеален для пикника
сэндвич
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Это вкусный, ароматный сэндвич с начинкой из запеченого мяса и овощей.
Сэндвич «Панини» с моцареллой: перекус по-итальянски

Это вкусный, ароматный сэндвич с начинкой из запеченого мяса и овощей. 

Очень сытный и быстрый в приготовлении, идеален для пикника и перекусов в дороге.
 
Время подготовки: 5 минут

Время приготовления:4 минуты  Порции: 2

Ингредиенты

Багет или хлеб Фокачча - 4 ломтика
Ветчина - 2–3 ломтика
Моцарелла - 2–3 ломтика
Помидор - 1 шт
Песто - по вкусу
Оливковое масло - по вкусу
Базилик - 3–4 листочка
Соль - по вкусу

Способ приготовления

1. Нарежьте ветчину и сыр ломтиками, помидор - кружочками. Разрежьте кусочек багета поперек (можно взять два ломтика тостового хлеба), смажьте одну половинку соусом песто, положите моцареллу, ветчину и помидоры. 

2. Немного посолите, положите на помидоры листочки базилика и моцареллу, накройте сверху второй половинкой багета.

3. Поставьте сковороду на огонь, налейте немного оливкового масла, разогрейте ее. Кладите подготовленный сэндвич и придавите его подходящим прессом. 

4. Обжарьте сэндвич "Панини" с одной стороны несколько минут. Снимите пресс, переверните сэндвич, опять придавите прессом и обжаривайте с другой стороны несколько минут. 

Все, сэндвич "Панини" готов!

Источник: smak.ua/
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