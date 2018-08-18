Сэндвич «Панини» - очень сытный, идеален для пикника

Сэндвич «Панини» с моцареллой: перекус по-итальянски





Это вкусный, ароматный сэндвич с начинкой из запеченого мяса и овощей.





Очень сытный и быстрый в приготовлении, идеален для пикника и перекусов в дороге.

Время подготовки: 5 минут





Время приготовления:4 минуты Порции: 2





Ингредиенты





Багет или хлеб Фокачча - 4 ломтика

Ветчина - 2–3 ломтика

Моцарелла - 2–3 ломтика

Помидор - 1 шт

Песто - по вкусу

Оливковое масло - по вкусу

Базилик - 3–4 листочка

Соль - по вкусу





Способ приготовления





1. Нарежьте ветчину и сыр ломтиками, помидор - кружочками. Разрежьте кусочек багета поперек (можно взять два ломтика тостового хлеба), смажьте одну половинку соусом песто, положите моцареллу, ветчину и помидоры.





2. Немного посолите, положите на помидоры листочки базилика и моцареллу, накройте сверху второй половинкой багета.





3. Поставьте сковороду на огонь, налейте немного оливкового масла, разогрейте ее. Кладите подготовленный сэндвич и придавите его подходящим прессом.





4. Обжарьте сэндвич "Панини" с одной стороны несколько минут. Снимите пресс, переверните сэндвич, опять придавите прессом и обжаривайте с другой стороны несколько минут.





Все, сэндвич "Панини" готов!



