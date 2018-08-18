Сэндвич «Панини» - очень сытный, идеален для пикника
Сэндвич «Панини» с моцареллой: перекус по-итальянски
Это вкусный, ароматный сэндвич с начинкой из запеченого мяса и овощей.
Очень сытный и быстрый в приготовлении, идеален для пикника и перекусов в дороге.
Время подготовки: 5 минут
Время приготовления:4 минуты Порции: 2
Ингредиенты
Багет или хлеб Фокачча - 4 ломтика
Ветчина - 2–3 ломтика
Моцарелла - 2–3 ломтика
Помидор - 1 шт
Песто - по вкусу
Оливковое масло - по вкусу
Базилик - 3–4 листочка
Соль - по вкусу
Способ приготовления
1. Нарежьте ветчину и сыр ломтиками, помидор - кружочками. Разрежьте кусочек багета поперек (можно взять два ломтика тостового хлеба), смажьте одну половинку соусом песто, положите моцареллу, ветчину и помидоры.
2. Немного посолите, положите на помидоры листочки базилика и моцареллу, накройте сверху второй половинкой багета.
3. Поставьте сковороду на огонь, налейте немного оливкового масла, разогрейте ее. Кладите подготовленный сэндвич и придавите его подходящим прессом.
4. Обжарьте сэндвич "Панини" с одной стороны несколько минут. Снимите пресс, переверните сэндвич, опять придавите прессом и обжаривайте с другой стороны несколько минут.
Все, сэндвич "Панини" готов!
Источник: smak.ua/