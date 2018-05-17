Вкусные хачапури. Такой рецепт нужен каждой хозяйке. ФОТО

Ингредиенты:

— Вода теплая — 150 мл

— Сахар — 2 ч. л

— Быстродействующие сухие дрожжи — 2 ч. л

— Молоко — 100 мл

— Масло сливочное — 30 г

— Яйцо — 1 шт

— Соль — 1 ч.л

— Мука — 500 г

— Сыр сулугуни — 600 г

Приготовление:

1. Приготовим опару для теста. Воду слегка подогрейте, добавьте 2 чайные ложки сахара и хорошо размешайте. Добавьте сухие дрожжи, накройте пищевой пленкой или полотенцем, и оставьте на столе на 30 минут.

2. Молоко также слегка разогрейте, масло растопите в микроволновой печи и дайте остыть. В большую миску просейте муку с солью, добавьте яйцо, молоко и растопленное масло.

3. Влейте дрожжи и замесите тесто. Вымешивайте тесто 5-10 минут до эластичности. Готовое тесто смажьте растительным маслом, положите в глубокую миску и накройте. Оставьте тесто подниматься на 2 часа.

4. Когда тесто поднимется, сыр натрите на крупной терке.

5. Разделите тесто на 3 части. Порцию теста раскатайте в круг, в середину выложите натертый сыр (≈150 г) Края теста поднимите и соберите в центре.

6. Переверните мешочек швом вниз и снова раскатайте в круг. Внутри лепешки будет воздух, его можно выпустить проколов хачапури в нескольких местах. Смажьте лепешку взбитым желтком.

7. Духовку разогрейте до 200° C (400° F) Переложите хачапури на противень и щедро посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке 8-10 минут, затем увеличьте температуру духовку до максимума и выпекайте до румяной корочки (примерно 5 минут).

Подавайте хачапури теплыми.

Источник: yamirecipes.net

