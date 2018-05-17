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Леди
Кулинария
16 мая 18, 22:00
Вкусные хачапури. Такой рецепт нужен каждой хозяйке. ФОТО
хачапури
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Очень вкусные ХАЧАПУРИ — пальчики оближешь!

Из этих ингредиентов у вас получится довольно много хачапури. Где-то три больших лепешки. Я предлагаю испечь всю порцию, а что останется заверните в пищевую пленку и положите в морозилку. Затем просто разогрейте замороженные хачапури в духовке и наслаждайтесь снова и снова.

Ингредиенты:

— Вода теплая — 150 мл
— Сахар — 2 ч. л
— Быстродействующие сухие дрожжи — 2 ч. л
— Молоко — 100 мл
— Масло сливочное — 30 г
— Яйцо — 1 шт
— Соль — 1 ч.л
— Мука — 500 г
— Сыр сулугуни — 600 г

Приготовление:

1. Приготовим опару для теста. Воду слегка подогрейте, добавьте 2 чайные ложки сахара и хорошо размешайте. Добавьте сухие дрожжи, накройте пищевой пленкой или полотенцем, и оставьте на столе на 30 минут.

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2. Молоко также слегка разогрейте, масло растопите в микроволновой печи и дайте остыть. В большую миску просейте муку с солью, добавьте яйцо, молоко и растопленное масло.

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3. Влейте дрожжи и замесите тесто. Вымешивайте тесто 5-10 минут до эластичности. Готовое тесто смажьте растительным маслом, положите в глубокую миску и накройте. Оставьте тесто подниматься на 2 часа.

4. Когда тесто поднимется, сыр натрите на крупной терке.

5. Разделите тесто на 3 части. Порцию теста раскатайте в круг, в середину выложите натертый сыр (≈150 г) Края теста поднимите и соберите в центре.

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6. Переверните мешочек швом вниз и снова раскатайте в круг. Внутри лепешки будет воздух, его можно выпустить проколов хачапури в нескольких местах. Смажьте лепешку взбитым желтком.

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7. Духовку разогрейте до 200° C (400° F) Переложите хачапури на противень и щедро посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке 8-10 минут, затем увеличьте температуру духовку до максимума и выпекайте до румяной корочки (примерно 5 минут).

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Подавайте хачапури теплыми.

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Источник: yamirecipes.net

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