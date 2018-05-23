Рецепт дня: дрожжевые пирожки с клубникой

Пирожки с клубникой – вкусное и ароматное блюдо из любимых ягод. Дрожжевое тесто по этому рецепту получается воздушным, сладким и сдобным.Пирожки с клубничной начинкой
Ингредиенты:200 мл теплого молока 50 г сливочного масла или маргарина 3 ст.л. сахара 1 яйцо 1 ч.л. сухих дрожжей 10 г ванильного сахара 1 ст. ложка растительного масла 1/4 ч. ложки соли 3 стакана муки
Для начинки:клубника (можно размороженная) сахар
Рецепт приготовления:
1. В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут.
2. В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать.
3. Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто.
4. Накрыть, убрать в тепло до подъема в 2 раза, примерно на 1-1.5 часа.
5. Духовку разогреть до 180 градусов, противень застелить промасленным пергаментом.
6. Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на 8 шариков.
7. Клубнику нарезать на половинки.
8. Руками каждый шарик слегка растянуть и в середину положить клубнику и присыпать чайной ложкой сахара. Края с двух сторон очень хорошо защипать.
9. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку.
10. Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.