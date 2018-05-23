Рецепт дня: дрожжевые пирожки с клубникой

Пирожки с клубникой – вкусное и ароматное блюдо из любимых ягод. Дрожжевое тесто по этому рецепту получается воздушным, сладким и сдобным.

Ингредиенты:

Для начинки:

Рецепт приготовления:

1. В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут.

2. В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать.

3. Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто.

4. Накрыть, убрать в тепло до подъема в 2 раза, примерно на 1-1.5 часа.

5. Духовку разогреть до 180 градусов, противень застелить промасленным пергаментом.

6. Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на 8 шариков.

7. Клубнику нарезать на половинки.

8. Руками каждый шарик слегка растянуть и в середину положить клубнику и присыпать чайной ложкой сахара. Края с двух сторон очень хорошо защипать.

9. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку.

10. Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.