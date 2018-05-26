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Леди
Кулинария
26 мая 18, 13:40
Торт "Королевский" - очень вкусно и очень просто (ФОТО)
Торт
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Привлекло меня в этом тортике то, что два коржа (песочный и безе) выпекаются вместе!

Сделала, попробовала... вкусно!


Коржи:

1-й корж:
2 желтка
1/3 ст. сахара
100 гр сливочного масла
0,5 ч. л. соды - погасить уксусом
1 ст. муки

2-й корж
2 белка
2/3 ст. сахара
0,5 - 1 ст орехов

Крем:
0,5 банки сгущенки
150 гр сливочного масла

Приготовление: 

1-й корж:Желтки растереть с сахаром,



добавить растопленное сливочное масло, гашеную соду и муку.





Замесить тесто и поставит в холодильник на 30 минут. Получится 4 коржа.





2-й корж : 
Взбить белки с сахаром, как для безе.



Орехи порезать крупно.



На сковородке руками размазать тесто,



посыпать орехами (и вдавить в тесто),



и смазать белковым кремом.

Печь каждый корж на среднем жару (где-то 180 градусов, вы смотрите по своей духовке) 12-15 минут, до румяного цвета безе.

Так печем все 4 коржа. Я пекла для ускорения на 2 сковородках. Одна в духовке, а вторую готовлю к выпечке.

Крем:
Масло взбить со сгущенкой



Готовые остывшие коржи перемазать масляным кремом.



Сверху посыпать орешками



Торт обязательно должен настояться. Не пропитаться, а именно настояться. Если я пеку торт вечером, то утром мы его уже едим. Но вкуснее всего торт с третьего-четвертого дня.



Приятного аппетита!


Источник: stranamam.ru
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