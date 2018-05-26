Торт "Королевский" - очень вкусно и очень просто (ФОТО)

Сделала, попробовала... вкусно!



Коржи:

1-й корж:

2-й корж





2 желтка1/3 ст. сахара100 гр сливочного масла0,5 ч. л. соды - погасить уксусом1 ст. муки2 белка2/3 ст. сахара0,5 - 1 ст орехов0,5 банки сгущенки150 гр сливочного масла1-й корж:Желтки растереть с сахаром,добавить растопленное сливочное масло, гашеную соду и муку.Замесить тесто и поставит в холодильник на 30 минут. Получится 4 коржа.Взбить белки с сахаром, как для безе.Орехи порезать крупно.На сковородке руками размазать тесто,посыпать орехами (и вдавить в тесто),и смазать белковым кремом.Печь каждый корж на среднем жару (где-то 180 градусов, вы смотрите по своей духовке) 12-15 минут, до румяного цвета безе.Так печем все 4 коржа. Я пекла для ускорения на 2 сковородках. Одна в духовке, а вторую готовлю к выпечке.Масло взбить со сгущенкойГотовые остывшие коржи перемазать масляным кремом.Сверху посыпать орешкамиТорт обязательно должен настояться. Не пропитаться, а именно настояться. Если я пеку торт вечером, то утром мы его уже едим. Но вкуснее всего торт с третьего-четвертого дня.Приятного аппетита!