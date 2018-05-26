Торт "Королевский" - очень вкусно и очень просто (ФОТО)
Сделала, попробовала... вкусно!
Коржи:
Источник: stranamam.ru
1-й корж:
2 желтка
1/3 ст. сахара
100 гр сливочного масла
0,5 ч. л. соды - погасить уксусом
1 ст. муки
2-й корж
2 белка
2/3 ст. сахара
0,5 - 1 ст орехов
0,5 банки сгущенки
150 гр сливочного масла
Приготовление:
1-й корж:Желтки растереть с сахаром,
добавить растопленное сливочное масло, гашеную соду и муку.
Замесить тесто и поставит в холодильник на 30 минут. Получится 4 коржа.
2-й корж :
Взбить белки с сахаром, как для безе.
Орехи порезать крупно.
На сковородке руками размазать тесто,
посыпать орехами (и вдавить в тесто),
и смазать белковым кремом.
Печь каждый корж на среднем жару (где-то 180 градусов, вы смотрите по своей духовке) 12-15 минут, до румяного цвета безе.
Так печем все 4 коржа. Я пекла для ускорения на 2 сковородках. Одна в духовке, а вторую готовлю к выпечке.
Крем:
Масло взбить со сгущенкой
Готовые остывшие коржи перемазать масляным кремом.
Сверху посыпать орешками
Торт обязательно должен настояться. Не пропитаться, а именно настояться. Если я пеку торт вечером, то утром мы его уже едим. Но вкуснее всего торт с третьего-четвертого дня.
Приятного аппетита!
1-й корж:
2 желтка
1/3 ст. сахара
100 гр сливочного масла
0,5 ч. л. соды - погасить уксусом
1 ст. муки
2-й корж
2 белка
2/3 ст. сахара
0,5 - 1 ст орехов
Крем:
0,5 банки сгущенки
150 гр сливочного масла
Приготовление:
1-й корж:Желтки растереть с сахаром,
добавить растопленное сливочное масло, гашеную соду и муку.
Замесить тесто и поставит в холодильник на 30 минут. Получится 4 коржа.
2-й корж :
Взбить белки с сахаром, как для безе.
Орехи порезать крупно.
На сковородке руками размазать тесто,
посыпать орехами (и вдавить в тесто),
и смазать белковым кремом.
Печь каждый корж на среднем жару (где-то 180 градусов, вы смотрите по своей духовке) 12-15 минут, до румяного цвета безе.
Так печем все 4 коржа. Я пекла для ускорения на 2 сковородках. Одна в духовке, а вторую готовлю к выпечке.
Крем:
Масло взбить со сгущенкой
Готовые остывшие коржи перемазать масляным кремом.
Сверху посыпать орешками
Торт обязательно должен настояться. Не пропитаться, а именно настояться. Если я пеку торт вечером, то утром мы его уже едим. Но вкуснее всего торт с третьего-четвертого дня.
Приятного аппетита!