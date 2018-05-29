Леди Кулинария
28 мая 18, 23:55
Салат “Французский” из свежих овощей
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Праздничный и всеми любимый салат с хрустящими, свежими овощами.
Необходимые ингредиенты:
- - Мясо говядины (мякоть) – 300 гр.
- - Свежая капуста «Белокочанная» – 400 гр.
- - Свежий огурец – 400 гр.
- - Свежая морковь – 250 гр.
- - Свежая свекла – 300 гр.
- - Картофель (пай) – 100 гр.
- - Масло растительное – 3 столовые ложки.
- - Майонез «Провансаль» – 200 гр.
- - Соль
- - Перец
Мясо нарезаем мелкой соломкой.
Нарезанное мясо выкладываем в сковороду, заливаем пол стаканом воды, доводим до кипения и варим на среднем огне до испарения воды.
Когда вся вода выпарится, добавляем масло и обжариваем на медленном огне до золотистого цвета.
Капусту нарезаем мелкой соломкой, как можно тоньше.
Все овощи натираются на терке тонкой соломкой, или же мелко нарезаются соломкой. Морковь натираем на терке.
Огурцы натираем так же на терке.
Затем натираем свеклу на терке.
Соединяем мясо и овощи, солим, перчим, добавляем майонез, все хорошо перемешиваем.
Перемешанный салат выкладываем на блюдо и посыпаем картофелем пай.
Салат французский готов.
Приятного Вам аппетита.
Источник: beliypovar.ru
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