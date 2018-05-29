Салат “Французский” из свежих овощей

Мясо нарезаем мелкой соломкой.

Нарезанное мясо выкладываем в сковороду, заливаем пол стаканом воды, доводим до кипения и варим на среднем огне до испарения воды.

Когда вся вода выпарится, добавляем масло и обжариваем на медленном огне до золотистого цвета.

Капусту нарезаем мелкой соломкой, как можно тоньше.

Все овощи натираются на терке тонкой соломкой, или же мелко нарезаются соломкой. Морковь натираем на терке.

Огурцы натираем так же на терке.

Затем натираем свеклу на терке.

Соединяем мясо и овощи, солим, перчим, добавляем майонез, все хорошо перемешиваем.