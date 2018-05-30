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Леди
Кулинария
29 мая 18, 23:19
Вкусный торт для настоящих ценителей — "Царица эстер"
Царица эстер
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Обалденно вкусный торт для настоящих ценителей — «Царица эстер»
Обалденно вкусный торт для настоящих ценителей — «Царица эстер» 

Только для избранных! 

Ингредиенты: 

Для коржей: 

Яйца — 5 шт.
Белки — 3 шт.
Сахар — 100 гр.
Масло растительное — 3 ст.л.
Ванильный сахар — 1 пак.
Мак — 0,5 ст.
Мука — 4 ст.л.
Разрыхлитель — 1 ч.л. 

Для крема:
Молоко — 1,5 ст.
Сливки 33% — 200 мл.
Сахар — 150 гр.
Желтки — 3 шт.
Крахмал — 2 ст.л.
Цедра и сок 0,5 лимона 

Для украшения:
Плитка белого шоколада — 1 шт 

Приготовление: 

Желтки отделяем от белков, взбиваем в пену. Добавляя по чайной ложке сахар, взбиваем белки до крепких пиков. Добавляем желтки, масло, ванильный сахар и продолжаем взбивать 1 минуту. Смешиваем муку, мак, разрыхлитель и добавляем к мучной смеси яичную смесь и хорошо перемешиваем. Выкладываем тесто  в  разъемную формы, застеленную пергаментной бумагой и выкладываем треть теста, хорошо разравниваем. Выпекаем при 180 С в течение 10 минут до легкой золотистой корочки. Так же печем остальные два коржа. 

Для крема смешиваем 1 ст.л. сахара, крахмал и 2 ст.л. молока. В оставшееся молоко добавляем желтки, сахар и на медленном огне довести почти до кипения. Добавить крахмал и продолжая помешивать варим до загустения. Добавляем сок лимона, цедру и варим еще пару минут. Взбиваем сливки с 2 ст.л. сахара до крепких пиков. Добавляем по 1 ст.л. остывшего заварного крема, продолжая взбивать. Перемазываем коржи кремом. Украшаем по желанию. Убираем в холодильник. 

Приятного аппетита! 

Источник: rumelo.ru/
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