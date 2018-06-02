Котлеты с очень вкусной начинкой!

Сначала рецепт. Понадобится:
-1 луковица
-1-2 зубчика чеснока
-хлеб (по вкусу)
-1 яйцо
-соль,перец
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Для начинки:
-100-150 г сыра натереть на мелкой терке (у меня моцарелла)
-2 вареных яйца натереть на мелкой терке
-петрушку и укроп мелко нарезать
-2 ст ложки сливочного масла комнатной температуры
- можно добавить любимые приправы
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Приготовление:
БисмиЛлаh
Приготовить начинку
Приготовить фарш. У меня получился жидковатый. Может быть хлеб нужно было лучше выжимать (я его замочила в воде). Но у кого тоже получился жидковатый, не переживайте, все получится...