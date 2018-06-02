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Леди
Кулинария
1 июня 18, 22:58
Котлеты с очень вкусной начинкой!
Котлеты
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Куриные котлеты с оооочень вкусной начинкой. Такие нежные! Сочные!

Сначала рецепт. Понадобится: 

Для фарша:

-500 куриного фарша
-1 луковица
-1-2 зубчика чеснока
-хлеб (по вкусу)
-1 яйцо
-соль,перец  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Для начинки: 
 -100-150 г сыра натереть на мелкой терке (у меня моцарелла)
-2 вареных яйца натереть на мелкой терке
-петрушку и укроп мелко нарезать
-2 ст ложки  сливочного масла комнатной температуры
- можно добавить любимые приправы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приготовление:
 БисмиЛлаh

Приготовить начинку

 


 Приготовить фарш. У меня получился жидковатый. Может быть хлеб нужно было лучше выжимать (я его замочила в воде). Но у кого тоже получился жидковатый, не переживайте, все получится...

 

Руки намочите в воде, наберите ложкой фарш, сделайте в середине углубление и положите туда начинку



Затем сформируйте котлетку. Мокрыми руками это легко сделать - фарш не липнет



 Жарить на разогретом растительном масле, на слабом огне, с двух сторон до румяной корочки. Накрывать крышкой не надо. Котлетки очень быстро готовятся! 



 Это такая вкуснятина получилась! Такие нежные! Сочные! 


Подавать с отварной картошкой и помидорами. 



Приятного аппетита!

Источник: kulinariya123.blogspot.com
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