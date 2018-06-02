Котлеты с очень вкусной начинкой!

Для фарша:

-500 куриного фарша

-1 луковица

-1-2 зубчика чеснока

-хлеб (по вкусу)

-1 яйцо

-соль,перец

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Для начинки:

-100-150 г сыра натереть на мелкой терке (у меня моцарелла)

-2 вареных яйца натереть на мелкой терке

-петрушку и укроп мелко нарезать

-2 ст ложки сливочного масла комнатной температуры

- можно добавить любимые приправы



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Приготовление:

БисмиЛлаh



Приготовить начинку -500 куриного фарша-1 луковица-1-2 зубчика чеснока-хлеб (по вкусу)-1 яйцо-соль,перец---------------------------------------------------------------------------------------------------------------100-150 г сыра натереть на мелкой терке (у меня моцарелла)-2 вареных яйца натереть на мелкой терке-петрушку и укроп мелко нарезать-2 ст ложки сливочного масла комнатной температуры- можно добавить любимые приправыБисмиЛлаhПриготовить начинку









Приготовить фарш. У меня получился жидковатый. Может быть хлеб нужно было лучше выжимать (я его замочила в воде). Но у кого тоже получился жидковатый, не переживайте, все получится...









Руки намочите в воде, наберите ложкой фарш, сделайте в середине углубление и положите туда начинку Руки намочите в воде, наберите ложкой фарш, сделайте в середине углубление и положите туда начинку







Затем сформируйте котлетку. Мокрыми руками это легко сделать - фарш не липнет Затем сформируйте котлетку. Мокрыми руками это легко сделать - фарш не липнет







Жарить на разогретом растительном масле, на слабом огне, с двух сторон до румяной корочки. Накрывать крышкой не надо. Котлетки очень быстро готовятся!









Это такая вкуснятина получилась! Такие нежные! Сочные!





Подавать с отварной картошкой и помидорами. Подавать с отварной картошкой и помидорами.