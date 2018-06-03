Восхитительный ягодный тарт (ФОТО)

Не помню случая, когда какую-то выпечку я готовила 5-6 раз подряд, как было с этим тартом. А готовится он очень просто и из обычных продуктов. Уверена, что этот десерт не разочарует вас и покорит ваших гостей.
Необходимо:
(стакан — 250 мл)
- Ягоды (малина, черника, смородина, вишня…) — ок. 400 г (если ягоды очень кислые, можно положить чуть больше сахара в заливку)
Тесто:
- Мука — 1 стак.
- Маргарин (сливочное масло) — 75 г
- Желток — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ст.л.
- Соль — 1/4 ч.л.
Заливка:
- Сметана 15-20% — 1 стак. (можно использовать 50/50 с густым йогуртом и даже просто густой йогурт для снижения калорийности)
- Мука — 1 ст.л. с небольшой горкой
- Сахар — 0,5 стак.
- Яйца — 2 шт.
- Ваниль
Приготовление:
Если у вас замороженные ягоды, то их нужно предварительно разморозить и слить отделившийся сок.
Из вишни и черешни удалить косточки.
У меня сегодня красная и жёлтая малина.
Готовим тесто.
Это очень просто. Муку смешать с разрыхлителем, солью и сахаром.
Добавить размягчённое масло и желток.
Замесить руками довольно плотное тесто.
Если оно у вас не собирается в единую массу, то не добавляйте жидкость, а лучше поставьте на 10 секунд в микроволновку, масло подтает и его будет проще слепить в ком. Не получилось — ещё на 10 секунд. Больше 30 сек не рекомендую.
Оставляем тесто отдохнуть минут на 15-20 (накрыть от заветривания). Обычно рекомендуется положить в холодильник, но я пробовала и класть, и не класть — результат одинаковый :) Главное, не оставляйте в холодильнике надолго — масло застынет и будет трудно раскатывать тесто.
Готовим заливку.
Для этого смешаем венчиком все компоненты.
Я написала, что сметану можно смешивать с густым йогуртом, но рекомендую вам приготовить оригинальный вариант именно со сметаной, хотя и с йогуртом было вкусно.
Муки вот столько.
Собираем тарт.
Предварительно включаем духовку разогреться до 180-200 град.
Тесто раскатать между двумя слоями плёнки.
(Тесто с маргарином раскатывается проще, чем с маслом, масляное более крошливое.)
Лучше разрезать полиэтиленовый пакет, чем использовать стрейч-плёнку, с пакетом удобнее, так как он не приклеивается сам к себе.
Раскатываем чуть больше, чем размер нашей формы, чтобы хватило на бортики.
Кстати, о форме.
Я готовила тарт на даче, где мои возможности ограничились использованием небольшого противня от духовки.
Его размер 29/19, высота 2 см.
Могу посоветовать вам использовать форму диаметром 26 или 28 см, а если прямоугольную, то мне всегда хотелось хотя бы ещё 0,5 см в высоту, чтобы смело выкладывать ягоды и не бояться, что заливка перельётся.
С каждым разом мой тарт в этой форме становился всё лучше и готовился быстрее:)
А готовила я его …дцать раз за это лето.
Убираем плёнку с одного слоя и при помощи скалки переносим тесто на форму.
Форму предварительно смазать и присыпать мукой.
Пленка должна быть сверху, как видно на фото.
Если у вас не получается аккуратно перенести тесто при помощи скалки, то можно сделать такую конструкцию:
Тесто положить на большую доску или плоское блюдо. Снизу плёнку не снимать, а вот верхнюю убрать.
Положить на тесто форму дном вверх.
Резким движением перевернуть всю конструкцию.
При помощи скалки обрезаем лишнее тесто.
Кстати, чтобы его не выбрасывать, можно разложить его на дно и равномерно примять руками.
Убираем пленку.
Вот такие ровные бортики у нас получились.
Накалываем тесто вилкой.
Ставим в духовку на 10 минут.
Внимание, ориентируйтесь на вашу духовку, может хватить и минут 7, основа не должна подгореть.
Укладываем ягоды на основу. Очень крупные вишни или абрикосы, например, лучше разрезать на кусочки поменьше. Важно, чтобы фруктово-ягодная начинка не торчала над заливкой, иначе она будет сохнуть, да и внешний вид после охлаждения может пострадать.
Не стоит сразу класть слишком плотно, иначе не влезет вся заливка. Как я уже говорила, тут надо приспособиться к вашей форме.
Если вы вылили всю заливку и внутри основы осталось место, то добавьте ещё ягод.
Заливка практически «вровень выпирает»:)
Ставим тарт с заливкой в духовку еще на 10 минут.
Тут тоже обратите внимание — готовый тарт не должен зарумяниваться.
Как только прихватилась серединка, а в горячем виде она может даже чуть «подрагивать», всё готово.
Достаём наш восхитительный ягодный тарт и обязательно полностью охлаждаем.
А вкуснее всего он после нескольких часов в холодильнике — прохладный, сочный, кремовый…
Приятного аппетита!