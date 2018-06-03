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Леди
Кулинария
2 июня 18, 23:48
Восхитительный ягодный тарт (ФОТО)
ягодный тарт
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Этот тарт нельзя назвать просто «ягодный», потому что он — восхитительный!

Не помню случая, когда какую-то выпечку я готовила 5-6 раз подряд, как было с этим тартом. А готовится он очень просто и из обычных продуктов. Уверена, что этот десерт не разочарует вас и покорит ваших гостей.

Необходимо:

(стакан — 250 мл)

  • Ягоды (малина, черника, смородина, вишня…) — ок. 400 г (если ягоды очень кислые, можно положить чуть больше сахара в заливку)

Тесто:

  • Мука — 1 стак.
  • Маргарин (сливочное масло) — 75 г
  • Желток — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Соль — 1/4 ч.л.

Заливка:

  • Сметана 15-20% — 1 стак. (можно использовать 50/50 с густым йогуртом и даже просто густой йогурт для снижения калорийности)
  • Мука — 1 ст.л. с небольшой горкой
  • Сахар — 0,5 стак.
  • Яйца — 2 шт.
  • Ваниль

Приготовление:

Если у вас замороженные ягоды, то их нужно предварительно разморозить и слить отделившийся сок.

Из вишни и черешни удалить косточки.

У меня сегодня красная и жёлтая малина.

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Готовим тесто.
Это очень просто. Муку смешать с разрыхлителем, солью и сахаром.

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Добавить размягчённое масло и желток.

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Замесить руками довольно плотное тесто.

Если оно у вас не собирается в единую массу, то не добавляйте жидкость, а лучше поставьте на 10 секунд в микроволновку, масло подтает и его будет проще слепить в ком. Не получилось — ещё на 10 секунд. Больше 30 сек не рекомендую.

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Оставляем тесто отдохнуть минут на 15-20 (накрыть от заветривания). Обычно рекомендуется положить в холодильник, но я пробовала и класть, и не класть — результат одинаковый :) Главное, не оставляйте в холодильнике надолго — масло застынет и будет трудно раскатывать тесто.

Готовим заливку.

Для этого смешаем венчиком все компоненты.

Я написала, что сметану можно смешивать с густым йогуртом, но рекомендую вам приготовить оригинальный вариант именно со сметаной, хотя и с йогуртом было вкусно.

Муки вот столько.

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Собираем тарт.

Предварительно включаем духовку разогреться до 180-200 град.

Тесто раскатать между двумя слоями плёнки.

(Тесто с маргарином раскатывается проще, чем с маслом, масляное более крошливое.)

Лучше разрезать полиэтиленовый пакет, чем использовать стрейч-плёнку, с пакетом удобнее, так как он не приклеивается сам к себе.

Раскатываем чуть больше, чем размер нашей формы, чтобы хватило на бортики.

Кстати, о форме.

Я готовила тарт на даче, где мои возможности ограничились использованием небольшого противня от духовки.

Его размер 29/19, высота 2 см.

Могу посоветовать вам использовать форму диаметром 26 или 28 см, а если прямоугольную, то мне всегда хотелось хотя бы ещё 0,5 см в высоту, чтобы смело выкладывать ягоды и не бояться, что заливка перельётся.

С каждым разом мой тарт в этой форме становился всё лучше и готовился быстрее:)

А готовила я его …дцать раз за это лето.

P1230673

Убираем плёнку с одного слоя и при помощи скалки переносим тесто на форму.

Форму предварительно смазать и присыпать мукой.

Пленка должна быть сверху, как видно на фото.

P1230857

Если у вас не получается аккуратно перенести тесто при помощи скалки, то можно сделать такую конструкцию:

Тесто положить на большую доску или плоское блюдо. Снизу плёнку не снимать, а вот верхнюю убрать.

Положить на тесто форму дном вверх.

Резким движением перевернуть всю конструкцию.

image

При помощи скалки обрезаем лишнее тесто.

Кстати, чтобы его не выбрасывать, можно разложить его на дно и равномерно примять руками.

Убираем пленку.

P1230858

Вот такие ровные бортики у нас получились.

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Накалываем тесто вилкой.

P1230866

Ставим в духовку на 10 минут.

Внимание, ориентируйтесь на вашу духовку, может хватить и минут 7, основа не должна подгореть.

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Укладываем ягоды на основу. Очень крупные вишни или абрикосы, например, лучше разрезать на кусочки поменьше. Важно, чтобы фруктово-ягодная начинка не торчала над заливкой, иначе она будет сохнуть, да и внешний вид после охлаждения может пострадать.

Не стоит сразу класть слишком плотно, иначе не влезет вся заливка. Как я уже говорила, тут надо приспособиться к вашей форме.

Если вы вылили всю заливку и внутри основы осталось место, то добавьте ещё ягод.

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Заливка практически «вровень выпирает»:)

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Ставим тарт с заливкой в духовку еще на 10 минут.

Тут тоже обратите внимание — готовый тарт не должен зарумяниваться.

Как только прихватилась серединка, а в горячем виде она может даже чуть «подрагивать», всё готово.

Достаём наш восхитительный ягодный тарт и обязательно полностью охлаждаем.

А вкуснее всего он после нескольких часов в холодильнике — прохладный, сочный, кремовый…

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Приятного аппетита!

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Источник: gurmel.ru/
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