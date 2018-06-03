Восхитительный ягодный тарт (ФОТО)

Не помню случая, когда какую-то выпечку я готовила 5-6 раз подряд, как было с этим тартом. А готовится он очень просто и из обычных продуктов. Уверена, что этот десерт не разочарует вас и покорит ваших гостей.

Необходимо:

(стакан — 250 мл)

Ягоды (малина, черника, смородина, вишня…) — ок. 400 г (если ягоды очень кислые, можно положить чуть больше сахара в заливку)

Тесто:

Мука — 1 стак.

Маргарин (сливочное масло) — 75 г

Желток — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Заливка:

Сметана 15-20% — 1 стак. (можно использовать 50/50 с густым йогуртом и даже просто густой йогурт для снижения калорийности)

Мука — 1 ст.л. с небольшой горкой

Сахар — 0,5 стак.

Яйца — 2 шт.

Ваниль

Приготовление:

Если у вас замороженные ягоды, то их нужно предварительно разморозить и слить отделившийся сок.

Из вишни и черешни удалить косточки.

У меня сегодня красная и жёлтая малина.

Готовим тесто.

Это очень просто. Муку смешать с разрыхлителем, солью и сахаром.

Добавить размягчённое масло и желток.

Замесить руками довольно плотное тесто.

Если оно у вас не собирается в единую массу, то не добавляйте жидкость, а лучше поставьте на 10 секунд в микроволновку, масло подтает и его будет проще слепить в ком. Не получилось — ещё на 10 секунд. Больше 30 сек не рекомендую.

Оставляем тесто отдохнуть минут на 15-20 (накрыть от заветривания). Обычно рекомендуется положить в холодильник, но я пробовала и класть, и не класть — результат одинаковый :) Главное, не оставляйте в холодильнике надолго — масло застынет и будет трудно раскатывать тесто.

Готовим заливку.

Для этого смешаем венчиком все компоненты.

Я написала, что сметану можно смешивать с густым йогуртом, но рекомендую вам приготовить оригинальный вариант именно со сметаной, хотя и с йогуртом было вкусно.

Муки вот столько.

Собираем тарт.

Предварительно включаем духовку разогреться до 180-200 град.

Тесто раскатать между двумя слоями плёнки.

(Тесто с маргарином раскатывается проще, чем с маслом, масляное более крошливое.)

Лучше разрезать полиэтиленовый пакет, чем использовать стрейч-плёнку, с пакетом удобнее, так как он не приклеивается сам к себе.

Раскатываем чуть больше, чем размер нашей формы, чтобы хватило на бортики.

Кстати, о форме.

Я готовила тарт на даче, где мои возможности ограничились использованием небольшого противня от духовки.

Его размер 29/19, высота 2 см.

Могу посоветовать вам использовать форму диаметром 26 или 28 см, а если прямоугольную, то мне всегда хотелось хотя бы ещё 0,5 см в высоту, чтобы смело выкладывать ягоды и не бояться, что заливка перельётся.

С каждым разом мой тарт в этой форме становился всё лучше и готовился быстрее:)

А готовила я его …дцать раз за это лето.

Убираем плёнку с одного слоя и при помощи скалки переносим тесто на форму.

Форму предварительно смазать и присыпать мукой.

Пленка должна быть сверху, как видно на фото.

Если у вас не получается аккуратно перенести тесто при помощи скалки, то можно сделать такую конструкцию:

Тесто положить на большую доску или плоское блюдо. Снизу плёнку не снимать, а вот верхнюю убрать.

Положить на тесто форму дном вверх.

Резким движением перевернуть всю конструкцию.

При помощи скалки обрезаем лишнее тесто.

Кстати, чтобы его не выбрасывать, можно разложить его на дно и равномерно примять руками.

Убираем пленку.

Вот такие ровные бортики у нас получились.

Накалываем тесто вилкой.

Ставим в духовку на 10 минут.

Внимание, ориентируйтесь на вашу духовку, может хватить и минут 7, основа не должна подгореть.

Укладываем ягоды на основу. Очень крупные вишни или абрикосы, например, лучше разрезать на кусочки поменьше. Важно, чтобы фруктово-ягодная начинка не торчала над заливкой, иначе она будет сохнуть, да и внешний вид после охлаждения может пострадать.

Не стоит сразу класть слишком плотно, иначе не влезет вся заливка. Как я уже говорила, тут надо приспособиться к вашей форме.

Если вы вылили всю заливку и внутри основы осталось место, то добавьте ещё ягод.

Заливка практически «вровень выпирает»:)

Ставим тарт с заливкой в духовку еще на 10 минут.

Тут тоже обратите внимание — готовый тарт не должен зарумяниваться.

Как только прихватилась серединка, а в горячем виде она может даже чуть «подрагивать», всё готово.

Достаём наш восхитительный ягодный тарт и обязательно полностью охлаждаем.

А вкуснее всего он после нескольких часов в холодильнике — прохладный, сочный, кремовый…

Приятного аппетита!



