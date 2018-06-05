Полезный и вкусный завтрак: овощной киш от Жени Иванца

Школьник, который поставил себе целью издать кулинарную книгу собственных рецептов и открыть свою школу, чтобы делиться с другими знаниями.
Женя — кулинар, готовит разную выпечку, сладости и десерты на заказ. Женя рассказал, как для него кулинария переросла из хобби в нечто гораздо более важное.
"Моя мечта, которую я собираюсь воплотить до шестнадцатилетия — издать книгу рецептов. А потом — открыть кулинарную школу, где я буду делиться своими знаниями. Ну, и поступить в Институт пищевых технологий.
Родители меня поддерживают, не ругают за то, что я до двух ночи могу стоять у плиты."
Начинка
Кабачок — 50 гр
Цукини — 50 гр
Морковь — 25 гр
Баклажан — 50 гр
Болгарский перец — 50 гр
Заливка
Сливки — 35 гр
Молоко — 35 гр
Яйцо — 25 гр
Соль перец по вкусу
Тесто
Масло — 100 гр
Яйцо — 20 гр
Крахмал — 40 гр
Мука — 80 гр
Соль — 5 гр
Сахар — 5 гр
Вода — 20 гр
Приготовление
Смешайте в чаше миксера масло и муку в крошку. Добавьте крахмал, перемешайте. Добавьте яйцо, воду, соль и сахар, перемешайте до однородности. Оставьте тесто на 12 часов в холодильнике отдохнуть.
Овощи нарежьте слайсами. Перец запеките в духовке при температуре 160 градусов 25 минут. Приготовьте заливку: вылейте в чашу молоко, сливки и яйцо, пробейте погружным блендером до однородности. Достаньте тесто, раскатайте до толщины 3 милиметра. Вырежьте круги диаметром больше, чем форма. Сформируйте тарталетки. Аккуратно выложите овощи в тарталетки, чередуя цвета. Аккуратно залейте киш заливкой. Выпекайте при температуре 160 градусов 40–45 минут.