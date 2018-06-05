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Леди
Кулинария
4 июня 18, 22:10
Полезный и вкусный завтрак: овощной киш от Жени Иванца
овощной киш
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14-летний парень, который не просто разбирается в десертах, но и сам стоит у плиты до двух ночи, чтобы успеть к сроку выполнить заказы на изысканные макаруны или тарталетки с необычными начинками.

 Школьник, который поставил себе целью издать кулинарную книгу собственных рецептов и открыть свою школу, чтобы делиться с другими знаниями.

Женя — кулинар, готовит разную выпечку, сладости и десерты на заказ. Женя рассказал, как для него кулинария переросла из хобби в нечто гораздо более важное.

"Моя мечта, которую я собираюсь воплотить до шестнадцатилетия — издать книгу рецептов. А потом — открыть кулинарную школу, где я буду делиться своими знаниями. Ну, и поступить в Институт пищевых технологий.

Родители меня поддерживают, не ругают за то, что я до двух ночи могу стоять у плиты."


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Предлагаем вам рецепт вкусного и полезного завтрака от Жени.

Овощной киш


Начинка

Кабачок — 50 гр

Цукини — 50 гр

Морковь — 25 гр

Баклажан — 50 гр

Болгарский перец — 50 гр

Заливка

Сливки — 35 гр

Молоко — 35 гр

Яйцо — 25 гр

Соль перец по вкусу

Тесто

Масло — 100 гр

Яйцо — 20 гр

Крахмал — 40 гр

Мука — 80 гр

Соль — 5 гр

Сахар — 5 гр

Вода — 20 гр

Приготовление

Смешайте в чаше миксера масло и муку в крошку. Добавьте крахмал, перемешайте. Добавьте яйцо, воду, соль и сахар, перемешайте до однородности. Оставьте тесто на 12 часов в холодильнике отдохнуть.

Овощи нарежьте слайсами. Перец запеките в духовке при температуре 160 градусов 25 минут. Приготовьте заливку: вылейте в чашу молоко, сливки и яйцо, пробейте погружным блендером до однородности. Достаньте тесто, раскатайте до толщины 3 милиметра. Вырежьте круги диаметром больше, чем форма. Сформируйте тарталетки. Аккуратно выложите овощи в тарталетки, чередуя цвета. Аккуратно залейте киш заливкой. Выпекайте при температуре 160 градусов 40–45 минут.




  

 
 
 
 
Источник: weekend
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