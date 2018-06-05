Полезный и вкусный завтрак: овощной киш от Жени Иванца

Женя — кулинар, готовит разную выпечку, сладости и десерты на заказ. Женя рассказал, как для него кулинария переросла из хобби в нечто гораздо более важное.



"Моя мечта, которую я собираюсь воплотить до шестнадцатилетия — издать книгу рецептов. А потом — открыть кулинарную школу, где я буду делиться своими знаниями. Ну, и поступить в Институт пищевых технологий.

Родители меня поддерживают, не ругают за то, что я до двух ночи могу стоять у плиты."





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Предлагаем вам рецепт вкусного и полезного завтрака от Жени.