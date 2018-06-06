Фуршет на скорую руку: 12 аппетитных рецептов



Тертый плавленый сырок смешайте с натертым на мелкой терке вареным яйцом, добавьте чеснок и майонез. Сформируйте шарики, обваляйте в мелко нарезанном укропе.

2. Освежающая закуска.



Дольку лимона разрежьте пополам, положите сверху дольку авокадо и ложечку черной икры. Украсьте зеленью.





3. Фуршетный салатик



Сырую морковь и сыр натрите на терке. Выложите салат из тертого сыра, морковки, вареного яйца, чеснока, майонеза и зелени на хлеб или на обжареные кольца баклажана. Закрепите шпажками и украсьте по вкусу.

4. Рулетики из лаваша с икрой



Упаковку мягкого сыра «Виола» смешать со сметаной и мелкорубленой зеленью. Намазать по тонкому лавашу. Сверху намазать красной икрой. Свернуть рулетом, завернуть в пленку, поставить на ночь в холодильник. Нарезать наискосок.

5. Канапе с творожной пастой



Смешать творожный крем, натертый колбасный сыр, раздавленный чеснок, зелень, майонез. На кусочки ржаного хлеба намазать приготовленную пасту.

6. Горячие бутерброды



Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить зелень, сырое яйцо, все перемешать. Готовую смесь намазать на кусочки хлеба и выложить на горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла намазанной массой вниз. Когда сыр подрумянится, перевернуть и обжарить другую сторону бутерброда.

7. Рыбные канапе



На кусочки черного хлеба намазать смесь из порезанной сельди, красного репчатого лука, укропа и мягкого сливочного сыра. Украсить икрой или зеленью.

8. Легкие тосты с сыром



Обжарить тост, намазать сливочным маслом, положить квадратный кусочек сыра, зеленый горошек и веточку петрушки.

9. Оригинальные фруктовые тосты



На кусочек тоста положить круглый ломтик консервированного ананаса, сверху — ломтик сыра. Отправить в духовку на 5 минут при температуре 200 градусов. Положить в углубление вишенку и украсить кедровыми орешками.

10. Праздничные бутерброды



С белого хлеба срезать корочки, смазать бока и верх маслом. Обмакнуть края в нарезанный укроп, положить кусочки красной рыбы и украсить лимоном. Рыбу можно заменить красной икрой.

11. Салатик в огурце

Креветки — 250-300 г, стебель сельдерея — 1шт., красный лук — 1 шт., легкий низкокалорийный майонез — 2 ст. л., йогурт несладкий — 1 ст. л., свежий огурец — 400 г, несколько листочков рукколы, зеленый лук для украшения, соли и перец по вкусу.

Лук и сельдерей очень мелко нарежьте. В одну миску измельчите лук и сельдерей. Туда же добавьте отваренные очищенные креветки. Заправьте майонезом и йогуртом, посолите и поперчите по вкусу. Огурцы нарежьте кольцами и выложите на блюдо, посолите. Сверху положите листочек рукколы. На каждый ломтик огурца выложите креветки с горочкой.



12. Сырная тарелка

Пример подачи сырной тарелки

Для формирования сырной тарелки вам понадобиться минимум 5 видов сыра, нарезанного слайсами, кубиками, брусочками.

В качестве дополнения к сырной тарелке подаются:

порционные кусочки груш, ягодки винограда — с мягкими сырами,

ядра орехов — с жирными сортами сыра,

сухофрукты — с острыми сортами сыра,

весенний жидкий мед или джем — с голубыми и сладкими сырами.

Для удобства к сырной тарелке обязательно подаются шпажки или зубочистки.

Вариант порционного оформления сырной тарелки

Приятного аппетита!

Источник: heaclub.ru

