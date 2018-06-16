Рецепт дня: легкий вишневый пирог на скорую руку

Вишневый пирог – отличное дополнение к чашечке горячего чая или кофе. Он просто готовится и получается очень вкусным.
Пирог с вишней
Ингредиенты:4 яйца 170 г сливочного масла 180 г муки 75 г крахмала 12 г разрыхлителя 170 г сахара 400 г вишен без косточек сахарная пудра с ванилью
Рецепт приготовления:
Взбить размягченное масло с сахаром добела.
Не прекращая взбивать, добавить по одному яйца.
Смешать муку, крахмал и разрыхлитель и замесить тесто. Оно должно быть воздушным и легким.
Форму выстелить пекарской бумагой и выложить тесто. Разровнять силиконовой лопаткой.
Вишню при необходимости разморозить, слить лишний сок и выложить ягоды на тесто, слегка вдавливая их внутрь.
Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку примерно на 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
Остудить пирог, посыпать его просеянной сахарной пудрой и разрезать на квадратики.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!