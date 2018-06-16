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Леди
Кулинария
16 июня 18, 08:58
Рецепт дня: легкий вишневый пирог на скорую руку
вишневый пирог
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Вы можете использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Вишневый пирог – отличное дополнение к чашечке горячего чая или кофе. Он просто готовится и получается очень вкусным.

Пирог с вишней

Ингредиенты:

4 яйца 170 г сливочного масла 180 г муки 75 г крахмала 12 г разрыхлителя 170 г сахара 400 г вишен без косточек сахарная пудра с ванилью

Рецепт приготовления:

Взбить размягченное масло с сахаром добела.

Не прекращая взбивать, добавить по одному яйца.

Смешать муку, крахмал и разрыхлитель и замесить тесто. Оно должно быть воздушным и легким.

Форму выстелить пекарской бумагой и выложить тесто. Разровнять силиконовой лопаткой.

Вишню при необходимости разморозить, слить лишний сок и выложить ягоды на тесто, слегка вдавливая их внутрь.

Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку примерно на 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Остудить пирог, посыпать его просеянной сахарной пудрой и разрезать на квадратики.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
telegraf.com.ua
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