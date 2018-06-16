Рецепт дня: легкий вишневый пирог на скорую руку

Вишневый пирог – отличное дополнение к чашечке горячего чая или кофе. Он просто готовится и получается очень вкусным.

Пирог с вишней

Ингредиенты:

Рецепт приготовления:

Взбить размягченное масло с сахаром добела.

Не прекращая взбивать, добавить по одному яйца.

Смешать муку, крахмал и разрыхлитель и замесить тесто. Оно должно быть воздушным и легким.

Форму выстелить пекарской бумагой и выложить тесто. Разровнять силиконовой лопаткой.

Вишню при необходимости разморозить, слить лишний сок и выложить ягоды на тесто, слегка вдавливая их внутрь.

Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку примерно на 35-40 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Остудить пирог, посыпать его просеянной сахарной пудрой и разрезать на квадратики.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!