Рецепт дня: сметанный пирог с летними ягодами

Такой пирог можно готовить не только с ягодами, но и с яблоками, персиками и бананами.

Ингредиенты:

Для начинки: клубника – 150 г черешня – 150 г сметана – 300 г крахмал – 1 ст.л. мука – 1 ст.л. сахар – 3-4 ст.л. ванильный сахар – 1 пакетик

Рецепт приготовления:

1. Муку просеять, холодное сливочное масло крупно порубить. С помощью двух ножей порубить муку и масло в крошку. Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. Скатать его в шар и отправить на полчаса в холодильник.

2. Смешать сметану, сахар, ваниль, крахмал и муку.

3. Тесто раскатать и поместить в форму (можно просто распределить его руками), отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

4. Ягоды помыть, обсушить, убрать плодоножки и косточки, равномерно разложить на поверхности теста. Сверху распределить крем и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

5. Готовый пирог остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и хранить в холодильнике.