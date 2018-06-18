Рецепт дня: сметанный пирог с летними ягодами

Такой пирог можно готовить не только с ягодами, но и с яблоками, персиками и бананами.Пирог с ягодами и сметанным кремом
Ингредиенты:Для теста: мука – 200 г сливочное масло – 100 г яйцо – 1 шт. соль – щепотка холодное молоко – 1-2 ст.л.
Рецепт приготовления:
1. Муку просеять, холодное сливочное масло крупно порубить. С помощью двух ножей порубить муку и масло в крошку. Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. Скатать его в шар и отправить на полчаса в холодильник.
2. Смешать сметану, сахар, ваниль, крахмал и муку.
3. Тесто раскатать и поместить в форму (можно просто распределить его руками), отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
4. Ягоды помыть, обсушить, убрать плодоножки и косточки, равномерно разложить на поверхности теста. Сверху распределить крем и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
5. Готовый пирог остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и хранить в холодильнике.