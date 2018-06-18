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Леди
Кулинария
18 июня 18, 09:49
Рецепт дня: сметанный пирог с летними ягодами
пирог
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Сладкий пирог с начинкой из сметаны, ягод и ванили.

Такой пирог можно готовить не только с ягодами, но и с яблоками, персиками и бананами.

Пирог с ягодами и сметанным кремом

Ингредиенты:

Для теста: мука – 200 г сливочное масло – 100 г яйцо – 1 шт. соль – щепотка холодное молоко – 1-2 ст.л. 
Для начинки: клубника – 150 г черешня – 150 г сметана – 300 г крахмал – 1 ст.л. мука – 1 ст.л. сахар – 3-4 ст.л. ванильный сахар – 1 пакетик

Рецепт приготовления:

1. Муку просеять, холодное сливочное масло крупно порубить. С помощью двух ножей порубить муку и масло в крошку. Добавить яйцо, щепотку соли и замесить тесто. Скатать его в шар и отправить на полчаса в холодильник.

2. Смешать сметану, сахар, ваниль, крахмал и муку.

3. Тесто раскатать и поместить в форму (можно просто распределить его руками), отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

4. Ягоды помыть, обсушить, убрать плодоножки и косточки, равномерно разложить на поверхности теста. Сверху распределить крем и отправить пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

5. Готовый пирог остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и хранить в холодильнике.
telegraf.com.ua
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