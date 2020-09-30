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Леди
Кулинария
30 сентября 20, 10:06
ДОМАШНИЕ "РАФАЭЛЛО".
Рафаэлка
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На сон грядущий...быстренько...очень простой рецепт вкуснейших конфеток.

Эти рафаэлки вкуснее настоящих. По крайней мере из-за отсутствия вафельной оболочки, нежнее настоящих точно. 


Ингредиенты на 15-20 шт:

- 150 г маскарпоне комнатной температуры,
- 100 г кокосовой стружки,
- 50 г сахарной пудры,
- 15-20 шт очищенного миндаля,
- кокосовая стружка для обсыпки.

В кофемолку высыпать пудру и 100 г стружки. Пульсирующими движениями измельчить до состояния муки, как можно мельче. Пересыпать в миску, добавить маскарпоне, хорошо перемешать. 

Миндаль залить кипятком на 5 минут, слить и залить снова на 5 минут. Снять кожицу, просто сжимая между пальцами.



Руками слегка смоченными в воде скатать шарики, размером с грецкий орех, внутрь каждого положить по миндалинке. Хорошо обвалять каждый шарик в кокосовой стружке. Хранить желательно в холодильнике. 



Homemade candies with coconut. Homemade candies with coconut.
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