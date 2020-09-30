ДОМАШНИЕ "РАФАЭЛЛО".

Эти рафаэлки вкуснее настоящих. По крайней мере из-за отсутствия вафельной оболочки, нежнее настоящих точно.
- 150 г маскарпоне комнатной температуры,
- 100 г кокосовой стружки,
- 50 г сахарной пудры,
- 15-20 шт очищенного миндаля,
- кокосовая стружка для обсыпки.
В кофемолку высыпать пудру и 100 г стружки. Пульсирующими движениями измельчить до состояния муки, как можно мельче. Пересыпать в миску, добавить маскарпоне, хорошо перемешать.
Миндаль залить кипятком на 5 минут, слить и залить снова на 5 минут. Снять кожицу, просто сжимая между пальцами.
- Источник: nimfeechka.