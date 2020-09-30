ДОМАШНИЕ "РАФАЭЛЛО".

Ингредиенты на 15-20 шт:



- 150 г маскарпоне комнатной температуры,

- 100 г кокосовой стружки,

- 50 г сахарной пудры,

- 15-20 шт очищенного миндаля,

- кокосовая стружка для обсыпки.



В кофемолку высыпать пудру и 100 г стружки. Пульсирующими движениями измельчить до состояния муки, как можно мельче. Пересыпать в миску, добавить маскарпоне, хорошо перемешать. - 150 г маскарпоне комнатной температуры,- 100 г кокосовой стружки,- 50 г сахарной пудры,- 15-20 шт очищенного миндаля,- кокосовая стружка для обсыпки.В кофемолку высыпать пудру и 100 г стружки. Пульсирующими движениями измельчить до состояния муки, как можно мельче. Пересыпать в миску, добавить маскарпоне, хорошо перемешать.



Миндаль залить кипятком на 5 минут, слить и залить снова на 5 минут. Снять кожицу, просто сжимая между пальцами.



















Руками слегка смоченными в воде скатать шарики, размером с грецкий орех, внутрь каждого положить по миндалинке. Хорошо обвалять каждый шарик в кокосовой стружке. Хранить желательно в холодильнике.



