Как приготовить имбирные пряники на Новый год и Рождество

Имбирные пряники – один из символов Рождества в Европе.





Они хороши тем, что их можно готовить вместе с детьми. Кроме этого, пряники – отличный подарок для друзей и близких.





Имбирные пряники





Ингредиенты:





225 г сливочного масла

215 г коричневого сахара

1 яйцо

165 г меда

1 ч.л. корицы

1 ч.л. молотого имбиря

щепотка молотого острого перца

1 ч.л. соды

1/4 ч.л. соли





Рецепт приготовления:





Размягченное сливочное масло взбить миксером вместе с сахаром. Добавить яйцо и мед.





В отдельной миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.





В несколько приемов добавить муку в масляную смесь. Замесить тесто и убрать его холодильник минимум на час.





Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки с помощью специальных формочек.





Выпекать пряники в разогретой до 190 С духовке в течение 12-15 минут.





На заметку: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.





Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.







