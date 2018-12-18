Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Кулинария
17 декабря 18, 23:43
Как приготовить имбирные пряники на Новый год и Рождество
пряник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рецепт идеального теста для пряников
Имбирные пряники – один из символов Рождества в Европе. 

Они хороши тем, что их можно готовить вместе с детьми. Кроме этого, пряники – отличный подарок для друзей и близких.

Имбирные пряники

Ингредиенты:

225 г сливочного масла
215 г коричневого сахара
1 яйцо
165 г меда
1 ч.л. корицы
1 ч.л. молотого имбиря
щепотка молотого острого перца
1 ч.л. соды
1/4 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить миксером вместе с сахаром. Добавить яйцо и мед.

В отдельной миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.

В несколько приемов добавить муку в масляную смесь. Замесить тесто и убрать его холодильник минимум на час.

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки с помощью специальных формочек.

Выпекать пряники в разогретой до 190 С духовке в течение 12-15 минут.

На заметку: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.

Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.

Источник: segodnya.ua

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тарталетки из брокколи с начинкой: 3 оригинальных варианта
noimageТак вы картошку еще не ели. Готовьтесь удивляться!
noimageРецепты горячих блюд на Новый год 2019. Фото
noimageПолезный куриный салат для детей от Джейми Оливера
noimageБисквитный торт «Чародейка». Вкус, знакомый с детства!
Лента новостей