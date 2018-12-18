Как приготовить имбирные пряники на Новый год и Рождество

Имбирные пряники – один из символов Рождества в Европе.
Они хороши тем, что их можно готовить вместе с детьми. Кроме этого, пряники – отличный подарок для друзей и близких.
Имбирные пряники
Ингредиенты:
225 г сливочного масла
215 г коричневого сахара
1 яйцо
165 г меда
1 ч.л. корицы
1 ч.л. молотого имбиря
щепотка молотого острого перца
1 ч.л. соды
1/4 ч.л. соли
Рецепт приготовления:
Размягченное сливочное масло взбить миксером вместе с сахаром. Добавить яйцо и мед.
В отдельной миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, специи, соль и соду.
В несколько приемов добавить муку в масляную смесь. Замесить тесто и убрать его холодильник минимум на час.
Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности и вырезать фигурки с помощью специальных формочек.
Выпекать пряники в разогретой до 190 С духовке в течение 12-15 минут.
На заметку: чтобы покрыть имбирное печенье глазурью, взбейте половину яичного белка в крепкую пену (до появления пиков). Добавьте 55 г сахарной пудры и взбивайте дальше, до полной гладкости. Всыпьте еще 55 г пудры и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.
Переложите глазурь в пакет, отрежьте маленький кончик и украсьте готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в день приготовления.